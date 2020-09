Vordingborg Kommune har lavet en række visualiseringer af, hvordan det kommende byggeri vil tage sig ud i omgivelserne. Her er et eksempel set fra volden i Stege ud mod Langelinje. Grafik: Vordingborg Kommune

Nyt borgermøde om Langelinje i Stege

Vordingborg - 11. september 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu har der siddet folk i forvaltningen og arbejdet med det her i to år. De penge synes jeg godt, vi kunne have brugt på noget andet.

Sådan lyder det fra Venstres Karina Foss i forbindelse med, at et lokalplanforslag for Langelinje 48 for tredje gang er blevet sendt i offentlig høring, og nu også bliver genstand for et borgermøde, der holdes 17. september i Mønshallerne.

Hun var det eneste medlem af kommunalbestyrelsen, der gik lodret imod, at der endnu engang skulle være høring om et forslag for Langelinje, efter at to andre forslag er blevet skudt ned, senest af Slots- og Kulturstyrelsen.

Det nye forslag har til gengæld fået foreløbig opbakning fra styrelsen, da det efter styrelsens mening bedre kan passes ind i omgivelserne med det fredede voldanlæg som nærmeste nabo.

Derfor stemte resten af kommunalbestyrelsen også for høringen, men Karina Foss føler sig dog ikke alene blandt sine partikammerater:

- Jeg tror, jeg har gruppen bag mig, som jo også før har været kritiske overfor byggeri på grunden, men gerne vil se høringssvarene, før de tager stilling, siger hun.

Ikke desto mindre kører høringsperioden nu indtil den 29. oktober, så der er altså god tid til at give sit besyv med om den seneste plan for byggeri på Langelinje 48. I det nyeste forslag er der tale om et et rækkehusbyggeri på fire-seks huse bygget i 2½ etages højde på maksimalt 10 meter fra højeste punkt på den skrånende grund. Rækkehusene skal trækkes tilbage mod Græskevej, og der var i første udkast til forslaget tale om at åbne Græskevej, så den kunne blive gennemkørselsvej fra Langgade, som til gengæld ville blive lukket ud mod Langelinje.

Dette forslag gjorde Venstres medlemmer af Plan og Teknik udvalget dog indsigelse mod allerede tidligt i forløbet, og da kommunalbestyrelsen havde sagen oppe, var også resten af politikerne blevet enige om, at det er en uheldig løsning, da Græskevej i dag fungerer som skolevej - og altså ikke er egnet til tungere trafik som skraldevogne og lignende.

Venstre har også protesteret mod byggeriets højde, som man mener ikke bør overskride 8,5 meter, men denne del har der altså ikke været bredere opbakning til i kommunalbestyrelsen.

Der er heller ikke blevet taget stilling til, hvordan man vil løse de trafikale udfordringer, når Græskevej ikke må åbnes til Langgade. Det skyldes ifølge planchef Anja Valhøj fra Vordingborg Kommune, at man ikke fra forvaltningens side har beføjelse til at lægge en alternativ løsningsmodel ind i lokalplanforslaget, når man ikke fra politisk side har fået udstukket den opgave, så det vil være noget, der først kan tages stilling til efter høringsperioden.

Karina Foss mener dog, det er et ret centralt spørgsmål at få afklaret, ikke mindst fordi Slots- og Kulturstyrelsen i sin udmelding om planen netop har fremhævet en åbning af Græskevej og Langgade som værende »meget positivt« for den kulturhistoriske forståelse og opfattelse af området.

Derfor mener Karina Foss, at kommunen risikerer at miste styrelsens opbakning, hvis denne del af forslaget udgår.

- Jeg kan godt tvivle på, hvad Slots- og Kulturstyrelsen så mener om det. Vi ved heller ikke noget om, hvad det så er for en vej, der er i spil, hvis der ikke bliver tale om en åbning af Græskevej. Langgade skal lukkes af, men så skal der være en anden vej ind til byggeriet - og så skal der jo laves en plan for det, siger Karina Foss.

Ifølge enhedschef Dorte Veien Christiansen fra Slots- og Kulturstyrelsen er styrelsens foreløbige positive holdning til forslaget dog ikke betinget af, at der bliver åbnet mellem Græskevej og Langgade. Denne åbning var faktisk slet ikke en del af det forslag, styrelsen fik forelagt i første omgang i forbindelse med den seneste dialog med kommunen, forklarer hun overfor Sjællandske.

- Vi synes stadig, at det nye byggeri harmonerer meget fint med landskabet og det fredede fortidsminde, og det er ikke et krav fra vores side, at man åbner den vej. Vi synes, det er en fin idé at gøre det, men det er ikke det, der er grundlaget for vores holdning til forslaget, siger Dorte Veien Christiansen.