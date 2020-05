Nyt ansigt i DGI Husets bestyrelse

vordingborg: Torben Matthiesen, afdelingsleder på Gunslevholm Idrætsefterskole er nyt medlem af DGI-Huset Vordingborgs bestyrelse. Det vedtog flertallet i Vordingborg Kommunes byråd på onsdagens digitale møde. Torben Matthiesen erstatter Anders Møller, som var på valg. Det samme var formand Uffe Nielsen, men han blev genvalgt af den politiske mindretalsgruppe. Kommunen bestemmer halvdelen af DGI Husets seks bestyrelsesmedlemmer, hvor hvert enkelt medlem vælges for to år ad gangen. Kommunens sidste repræsentant er Bent Gaardsted. De tre resterende medlemmer udpeges af DGI. På den konto sidder Steen Sørensen, Per B. Christensen og Henrik Barnewitz. Sidstnævnte var på valg, men fik genvalg af DGI. Ud over de seks medlemmer er Thorbjørn Kolbo (S) som udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid automatisk en del af bestyrelsen.