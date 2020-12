Se billedserie Festlig modtagelse i den nye butik, hvor der er bredere gange og bedre plads. Foto: Michael Thønnings

Nyt Aldi-koncept åbnet i supermarkedsbyen Vordingborg

Vordingborg - 01. december 2020 kl. 20:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Vordingborg har fået den første butik med bredere gange, lavet efter det nye Aldi-koncept, der rulles ud over hele landet næste år. Supermarkedskæderne er tilsyneladende vilde med at prøve deres nye koncepter af her i området. Der var pænt med kunder op ad formiddagen og endda kø fra morgenstunden, da den røde løber var rullet og ballonbuen hejst foran Aldis helt nybyggede butik på Bryggervangen, ved det gamle HEP.

- Det er gået rigtig godt og der er mange, der synes det er en flot butik, fortæller distriktschef i Aldi, Jürgen Schurgart, der delte blomsterbuketter ud til de første mange kunder.

De kunne derudover opleve en butik i et nytilpasset design, der er noget mere overskueligt og en butik der er sat op med meget bredere gange.

- Der er flere butikker, der er lavet efter det nye koncept, men det her er den første hvor det er sat op på den måde med de bredere gange, fortæller distriktschefen, der påpeger at butikken på Bryggervangen er den første i rækken af totalmoderniserede, blandt Aldis danske butikker, der i løbet af næste år skal laves op, så de står lige så pænt som den nye i Vordingborg.

Butikkernes prøveklud Og Vordingborg-området er tilsyneladende supermarkedernes "prøveklud", når ny koncepter skal laves og afprøves. Den splinternye Aldi er således ikke den første, hvor man begynder med Vordingborg. Da den "nye" Kvickly - der ligger et stenkast derfra - blev bygget for nogle år siden, var den netop tænkt ind som et nyt koncept med brede gange, hvor der er plads til at man kan småsludre, uden at genere dem der skal forbi og hvor der er bedre udsigt varerne.

Sidste år lancerede Netto også deres splinternye koncept i den nybyggede butik i Ørslev, som et af de første steder i landet og ligeledes i Ørslev, åbnede en af de først Coop 365-butikker i den gamle Fakta.

Faktisk var der på et tidspunkt også snak om at Meny ville åbne på den placering som Aldien nu er åbnet på, så der er næppe tvivl om at supermarkederne er vilde at investere her i området.

Den nye Aldi ligger lidt mere tilbagetrukket end HEP-møbler gjorde og det har givet rum for en stor parkeringsplads med brede båse, som netop ligger så både kunder til Netto, Rema, Schousen - og naturligvis Aldi selv - vil kunne få glæde af den.

