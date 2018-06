Sådan kommer logoet til at se ud på det spillertøj, som spillerne i Nyråd/Langebæk Alliancen skal spille i fra næste sæson. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Nyråd og Langebæk udvider fodboldsamarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyråd og Langebæk udvider fodboldsamarbejde

Vordingborg - 01. juni 2018 kl. 15:22 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et par sæsoner har Nyråd IF og Langebæk Alliancen kørt parløb, når det gælder seniorfodbold. De to klubber har haft fælleshold på seniorsiden. Resultatmæssigt har det ikke været den store succes, da holdet er rykket ned i denne sæson, men rent organisatorisk har det været vejen frem for de to klubber. Derfor er Nyråd og Langebæk Alliancens bestyrelser blevet enige om, at man fra næste sæson inkluderer de ældste ungdomshold i samarbejdet. Således vil hold fra U14 til U19 også spille under navnet Nyråd/Langebæk Alliancen.

Thomas Nordbo bliver sportschef for det nye tiltag, og han ser meget frem til at få sat det nye tiltag i søen.

- Der er ingen tvivl om, at det er fornuftigt for begge klubber. Hver for sig har den enkelte klub svært ved at samle spillere nok, når man skal op at spille 11-mandsfodbold fra U14, og derfor giver det god mening at samle kræfterne under samme fane, siger Thomas Nordbo.

Det er ikke kun praktisk at sætte den nedre aldersgrænse for klubsamarbejdet ved overgangen fra U13 til U14 på grund af overgangen fra 8-mands til 11-mandsfodbold. Det er også praktisk, fordi det samtidig er her, at eleverne på Kulsbjerg Skole samles i Stensved-afdelingen.

- Vi håber, at det kan være med til at fastholde nogle flere spillere i de ældste ungdomsårgange, at vi giver dem et attraktivt tilbud i deres nærområde, siger Thomas Nordbo.

For at få skudt det nye tiltag bedst muligt i gang har man sikret sig en række sponsorer, der betyder, at de omkring 100 spillere, der omfattes af samarbejdet kan få hver sin tøjpakke, når de møder ind til næste sæson. De respektive sponsorer har bundet sig for en periode på to år.

Der er nedsat et samarbejdsudvalg, der endvidere beretter, at man har fundet trænere til stort set samtlige poster. Der mangler blot en enkelt træner omkring U14-holdet.