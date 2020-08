Det lokale beredskab på Nyord hjalp til, da brandvæsenet i flere timer arbejdede med at slukke branden den 20. juli. Nu vil man på øen sikre, at beredskabet er opdateret - og at alle kender til det. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Nyord opdaterer sit beredskab efter brand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyord opdaterer sit beredskab efter brand

Vordingborg - 04. august 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik nærmest som efter en drejebog, da en af gårdene inde i Nyord By brød i brand den 20. juli, Øens eget beredskab rykkede hurtigt ud og sørgede blandt andet for sikring af de omkringliggende ejendomme, indtil brandvæsenet nåede frem, og selvom gården endte med at brænde helt ud i en kontrolleret nedbrænding, så lykkedes det ikke flammerne at brede sig til andre dele af det sårbare bymiljø.

Selvom det på den måde var en succes, har Foreningen Nyord ikke desto mindre benyttet lejligheden til at gå det interne beredskab efter i sømmene for at sikre, at det er opdateret - for der bliver brug for det igen:

- Spørgsmålet er ikke, om der kommer en brand til - det er bare et spørgsmål om hvornår, siger Kenneth Lau Rentius, medlem af beredskabsgruppen under Foreningen Nyord.

Nyord har i forvejen sit eget vandreservoir med 90.000 liter vand, som der kan trækkes fra med tykke slanger, når der er behov det - eksempelvis som der var den 20. juli, hvor det i høj grad handlede om at sikre naboejendomme ved at pøse vand på dem i en fart.

Reservoiret og slangerne, der kan kobles til der, kan dække hele byen, og derudover har man indenfor det seneste år fået lavet udtag til slanger i syv målerbrønde, der er strategisk udvalgt på grund af deres nærhed til stråtækte huse. Disse brønde er der adgang til, uanset om der er nogen beboere hjemme eller ej, men Nyord vil nu opgradere beredskabet med flere og længere slanger, så man sikrer, at man kan nå ud til hele byen - og ikke kun de stråtækte huse.

Desuden vil man på øen bygge sin egen mini-brandvogn, hvor man vil have slanger og andet udstyr samlet, med deraf følgende mulighed for at komme hurtigere frem, når uheldet er ude.

Endelig vil Foreningen Nyord også sikre, at alle er orienteret om, hvordan beredskabet fungerer.

- Mange beboere har ikke oplevet en brand før, og nu skete det også på et tidspunkt, hvor der var mange mennesker på øen. Det har givet os fornyet opmærksomhed på at sikre, at alle kender mulighederne. Vi skal blive bedre til at kommunikere om vores beredskab, og holde flere brandøvelser. Der var for eksempel flere, der ikke vidste, at når kirkeklokken ringer, er det vores lokale brandalarm, siger Kenneth Lau Rentius.

Før branden den 20. juli var der 12 år siden, der sidst var en brand på Nyord.