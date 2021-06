Se billedserie Nyord Lokalhistoriske Forening har penge stående på kontoen til den snarlige restaurering af byens gamle brønd, men de blev midlertidigt flyttet, da foreningen frygtede at få lukket sin konto. Foto: Nyord Lokalhistoriske Forening

Nyord-foreninger i klemme på grund af stram hvidvasklov

Vordingborg - 26. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det har vakt en del bekymring i Nyord Lokalhistoriske Forening, at man har været på nippet til at få lukket sin konto i Møns Bank.

Det fortæller næstformand Per Werge, som har henvendt sig til Sjællandske med et opråb om et emne, som mange små foreninger oplever.

Det er nemlig loven, der skal forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme - i daglig tale blot hvidvaskloven - der var tæt på at få bragt ikke blot Nyord Lokalhistoriske Forening men også mindst én anden forening på øen i vanskeligheder.

Problemerne begyndte ifølge Per Werge, da Møns Bank efterlyste generalforsamlingsreferater og andre relevante dokumenter fra 2020, behørigt underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Dem var der nemlig på grund af corona ingen af, men så fulgte banken op med et krav om, at samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle legitimere sig med NemId via et link, som banken sendte.

For de fleste er dette ikke noget problem - men nogle få borgere, som oftest ældre og svækkede, er fritaget fra at bruge NemId, hvilket blandt andet gør sig gældende for et bestyrelsesmedlem i den lokalhistoriske forening, som derfor ikke kunne leve op til kravet.

Det udløste et brev fra banken om, at foreningens konto ville blive lukket den 25. juni - altså i går - og som reaktion herpå endte Nyord Lokalhistoriske Forening med at flytte størstedelen af foreningens penge væk fra den truede konto.

- Hvis kontoen bliver lukket, ville vi virkelig være på spanden. Vi står jo for at skulle have renoveret bybrønden ved Nyord Havn, og tænk hvis vi ikke kunne få adgang til vores penge, siger Per Werge, som også er bekendt med i hvert fald en anden forening på Nyord, som af en række årsager har svært ved at overskue og leve op til de krav, der nu kommer fra banken.

- Alene i vores egen forening er fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer på en eller anden måde ramt af sygdom og kan ikke særlig meget. Det er en detalje, der måske siger lidt om, hvordan virkeligheden er for os, siger Per Werge.

Situationen med Nyord Lokalhistoriske Forening er nu løst ved, at et andet bestyrelsesmedlem har afleveret en underskrevet formular i fysisk form fra det medlem, der ikke har adgang til NemID, men det skete først efter omfattende kommunikation med banken om sagen, og derfor mener Per Werge stadig, at hele situationen viser et hul i loven, hvor små foreninger med få midler på kontoen bliver behandlet efter samme regler som store selskaber med milliarder i ryggen.

- Det er simpelthen et cirkus, vi bliver sendt igennem, siger Per Werge.

Den tilgang kan Møns Banks direktør, Flemming Jul Jensen, godt forstå, men han gør det samtidig også klart, at banken ikke har nogen andre muligheder, da de skal følge de krav, der er pålagt fra myndighederne.

- Helt overordnet skal loven være lige for alle - og når vi ikke har fået et grundlag for at skelne mellem små og store, så må vi heller ikke gøre det, siger Flemming Jul Jensen.

Det er ikke kun foreningerne på Nyord, der lige nu bliver afkrævet disse oplysninger af Møns Bank. Det gør alle bankens foreningskunder, efter at Møns Bank for et års tid siden fik et påbud fra Finanstilsynet om at sikre, at man indhentede og opbevarede de nødvendige oplysninger om bankens kunder.

- Det er simpelthen vilkårene, hvis man sidder i en bestyrelse, siger Flemming Jul Jensen, der dog er enig i, at reglerne er blevet »meget rigide« - hvilket også giver bankerne et kæmpe arbejde med at overholde dem.

Flere partier udenom regeringen og anført af Venstres Stén Knuth fremsatte sidste år et lovforslag, der skulle lette de administrative byrder, som hvidvaskloven har pålagt foreningerne rundt omkring i landet. Det gik dog ikke videre godt:

- Det blev sådan set hældt ned af brættet, siger Stén Knuth, der derfor nu sætter sin lid til de seneste bestræbelser på området. De omfatter blandt andet interesseorganisationen Finans Danmark, der så sent som i torsdags fremlagde et idékatalog med forslag til, hvordan man kan forenkle loven, så reglerne ikke rammer så skævt. Disse forslag, som er udarbejdet i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet pengeinstitutterne og foreningslivet, kastes nu frit op til, at politikerne kan gå videre med dem.

Om de så vinder fremdrift eller ej, så regner Stén Knuth dog ikke med, at hjælpen til foreningerne er lige rundt om hjørnet.

- Jeg håber, der sker noget i år, men jeg frygter, at der kommer til at gå lang tid. Der er sådan set ikke nogen, der ikke synes, det er en god idé. Men det er kompliceret, det er juristeri, og når først det er besluttet, skal bankerne også implementere det, siger han.