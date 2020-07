Simon Skov og Amanda Andersen åbnede i går Ba?ryhl i Stege. Selvom ejerskabet dermed er blevet en del år yngre, bliver der ikke tale om »høj musik og aber i loftet«, lover de to det faste klientel. Foto: Lene C. Egeberg

Nye unge bar-ejere - men det bliver ved det gamle

Af Lene C. Egeberg

Nok er det nye, unge mennesker, der nu ejer bar og café Ba'ryhl i Stege, men stort set alt bliver ved det gamle, efter at 21-årige Amanda Andersen og 24-årige Simon Skov har overtaget baren fra Lars og Anne-Dorthe Ryhl.

Parret, der introducerede baren med deres eget navn til byen for godt tre år siden, har valgt at stoppe af private årsager, og da nyheden blev delt med barens ansatte, satte det tanker i gang hos Amanda, der fik Simon Skov med på idéen.

De to har op til åbningen fredag kun lavet få ting om: Køkkenet er blevet udvidet en smule, menukortet justeret lidt, og så er der kommet nogle nye drinks på kortet. Men ellers er alt ved det gamle, og det er helt efter planen, fortæller de to.

- Vi kan godt lide stilen, og det er jo sådan brandet, vi har købt. Lars og Anne-Dorte håbede også, at det ville blive kørt videre i samme stil, siger Simon Skov.

Derfor behøver stamgæsterne altså ikke at frygte at blive mødt med blinkende lygter og dunkende techno-rytmer, når de næste gang besøger Ba'ryhl.

- Jeg tror, der er mange af vores ældre gæster, der er bange for, at det nu bliver noget med høj musik og aber hængende fra loftet - men det kommer ikke til at ske, lover Amanda Andersen.