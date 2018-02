Marianne Christensen er hjemvendt fra sin rejse til Indien. Også for hende er det blevet en tradition at være med til Blues Jam, hvor hun fortæller til musik. »Men fattigdom, sult og elendighed kan aldrig fjerne en mors kærlighed« lyder det blandt andet i hendes musikalske digt »Mumbai Blues«.

Nye toner prøves af på Smallstars

Det lokale band Honky-Tonk-Goose lagde for med deres egen musik, før publikum selv kunne få lov at komme til mikrofonen. Og det er efterhånden blevet lidt af et ritual for flere af de fremmødte.

- At sige, det er et beskyttet sted, er måske så meget sagt, men vi er gode ved hinanden. Vi støtter op, også selvom det ikke er perfekt. Hver gang jeg kommer her, er det altid som at spille for gamle venner, forklarer han.