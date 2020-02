Nye statsborgere skal give hånd til borgmesteren

Han er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Her er man i gang med at stykke et nyt forslag sammen til en grundlovsceremoni, som skal fastlægge retningslinjerne, når udlændinge skal have dansk statsborgerskab i Vordingborg Kommune.

Ud over det obligatoriske håndtryk lægger udvalget op til, at ceremonierne skal foregå to gange om året i byrådssalen i Vordingborg, at det er borgmester Mikael Smed (S), som står for ceremonierne, og at udgifterne afholdes indenfor kommunalbestyrelsens samlede ramme.