Coronakrisen betyder, at det første menighedsrådsvalg efter de nye regler er kommet forvirrende fra start. Men det er ikke uden betydning. De 20 menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti forvalter et samlet budget på omkring 50 millioner kroner årligt. Arkivfoto

Nye regler skal skabe større interesse for valg

- Orienteringsmøderne skulle have været holdt i maj men blev udskudt på grund af coronaen. Så skulle de holdes 9. juni, men aldrig så snart vi havde sat annoncer i, kom der en meddelelse fra kirkeministeriet om, at man godt måtte fravige indtil engang i august, fortæller Mette Magnusson, provst for Stege-Vordingborg Provsti.

Til september skal der være valg til alle menighedsråd landet over, og som noget nyt kommer det til at foregå ved fremmøde. I næste uge indledes valgkampen med offentlige orienteringsmøder men ikke i alle sogne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her