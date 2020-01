Efter mere end årtis venten kan der nu komme gang i byggeriet på den gamle slagteri-grund i Masnedsund. Politikerne har godkendt en ny lokalplan for op mod 40 nye rækkehuse på grunden. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Gitte Overgård Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye rækkehuse på Sydhavnen godkendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye rækkehuse på Sydhavnen godkendt

Vordingborg - 23. januar 2020 kl. 07:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men nu har byggelysten omsider fundet vej tilbage til Sydhavnen. Politikerne i Udvalget for Plan- og Teknik har netop godkendt planerne for 35 til 40 nye boliger på den gamle slagteri-grund.

Det er det lokale firma Kiss Development med Michael »Eske« Eskildsen i spidsen, der nu vil bygge på grunden. Boligerne opføres i to forskellige højder. Bygningerne længst inde på grunden opføres i ét plan i minimum 5,5 meters højde mod det regnvandsbassin, der allerede findes på grunden.

Boligerne ud mod Sydhavnsvej opføres i to plan i maksimalt 12 meters højde. I lokalplansforslaget understreges det, at bygningerne skal være et gedigent muret kvalitetsbyggeri, og at de grønne områder skal være indbydende og forskønnende for hele Sydhavnsområdet. Det er tanken, at det eksisterende regnvandsbassin skal indgå som en del af en rekreativ park for områdets beboere.

Under høringen er der kommet et enkelt høringssvar, og det er fra en nabo på Stationsvej, der klager over placeringen af de nye huse. Naboen frygter, at boligpriserne vil falde, fordi udsigten til havn og vand bliver forringet. En udsigt, der allerede er blevet voldsomt forringet af modulhusene til de italienske brobyggere, lyder kritikken fra naboen.

Nabokritiken får dog ikke betydning for boligbyggeriet, understreger udvalgsformand Michael Larsen (R).

- Husejerne på Stationsvej har hele tiden vidst, at der på et tidspunkt ville komme noget byggeri på den grund, lyder meldingen fra udvalgsformanden og tilføjer, at det nye byggeri vil virke mindre markant end de punkthuse, der oprindeligt var planlagt for området.

Kommunen understreger i øvrigt, at man med den nye lokalplan for området har lagt vægt på udsigtskiler mellem rækkehusene på minimum fem meter, så der er mulighed for udsyn til vandet og havnen og indkig til rækkehus-områdets grønne arealer.