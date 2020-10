Folkemøde Møn vender tilbage for fuld styrke næste år, forudser formand Susan Thydal - som dog inden da vil have givet tøjlerne videre til en anden, da hun selv får for travlt med kommunalvalgkamp. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Nye profiler skal i front for Folkemøde Møn

Vordingborg - 16. oktober 2020 kl. 08:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Selvom årets Folkemøde Møn i Stege måtte se sig slået tilbage til start, da covid-19 pandemien ramte, er der al mulig grund til at tro, at næste års folkemøde bliver en realitet.

Det mener formand Susan Thydal - også taget i betragtning, at pandemien stadig ikke er under kontrol, og at fremtiden i år har vist sig at være særdeles omskiftelig.

- Det har jo været et forfærdeligt år, men jeg tror på, at vi nu har så mange erfaringer i at håndtere restriktioner og retningslinjer, at vi godt kan håndtere det til næste år. Vi skal bare planlægge det på en anden måde - for eksempel flere debatter i det fri, krav om mundbind og så videre, siger hun.

Derfor er bestyrelsen for Folkemøde Møn også klar til snart at påbegynde planlægningen af næste års møde - og en vigtig brik i det puslespil er ansættelsen af en ny projektleder. I den forbindelse glæder Susan Thydal sig over, at bestyrelsen blandt de foreløbig 10 ansøgere til stillingen har et godt udvalg at vælge imellem.

- Vi er blevet blæst bagover af alle de kompetente ansøgninger, vi har fået. Det er virkelig nogle kvaliferede mennesker, og det er jo dejligt. Samtidig bliver jeg også lidt stolt over det, for det tyder på, at Folkemødet er et godt projekt, siger hun.

Håbet er, at den nye projektleder kan være på plads, når der den 21. november er repræsentantskabsmøde i Folkemøde Møn.

På det møde vil Susan Thydal selv så også takke af efter i alt seks år som formand for Folkemøde Møn.

- Vi går ind i et år med valgkamp, og jeg er bange for at tage for meget på mig. Men jeg tror faktisk også på, at det efter seks år kan blive en positiv drejning at få nogle friske øjne på. Vi har et godt, solidt produkt med et godt omdømme, men det vil være fint, hvis der kommer en ny til, siger hun.

Umiddelbart tegner det dog til, at der skal kigges i andre retninger end de øvrige medlemmer af bestyrelsen:

- Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at de er interesseret i at tage over, men vi har kontakt med et par folk, der har været med i kredsen bag folkemødet, siger Susan Thydal.