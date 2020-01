Send til din ven. X Artiklen: Nye planer skal udvikle Klitnholm Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye planer skal udvikle Klitnholm Havn

Vordingborg - 22. januar 2020 kl. 18:30 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Vordingborg Kommune længe har haft et godt øje til Klintholm Havn og de mulige arbejdspladser og indtægter, der ligger i, at havnen er blevet servicehavn for havvindmølleparken Kriegers Flak er ikke nogen hemmelighed.

Men havnens potentiale er langt fra udviklet endnu, mener kommunen, der derfor på gårdsdagens møde i udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati sagde ja til at give en million kroner til Vordingborg Erhverv. Pengene skal bruges til at få udarbejdet en hvidbog over udviklingsmulighederne set i lyset af, at flere havvindmølleparker er på vej.

- Samlet er der i den vestlige del af Østersøen planer om en klynge af i alt syv havmølleparker, der alle vil skulle serviceres, med et potentiale på op mod 600 lokale arbejdspladser og 76 millioner i øgede skatteindtægter, påpeger Vordingborg Erhverv i oplægget til udvalget.

Hvidbogen skal kortlægge og analysere, hvordan Klintholm Havn, Møn og kommunen generelt bedst griber situationen an, så man får størst muligt udbytte af potentialet, og det er på den baggrund, kommunen har sagt ja til at give de 500.000 kroner til første fase af arbejdet.

Udvalget stoppede dog ikke der, da sagen blev behandlet tirsdag. Man har nemlig samtidig præciseret i beslutningen, at udarbejdelsen af hvidbogen skal ske i tæt samarbejde med forvaltningen i kommunen om fremstillingen af en helhedsplan for Klintholm Havn. Denne plan har længe været efterlyst i lokalsamfundet, og nu står det altså sort på hvidt, at den skal prioriteres.

Med den dobbelte beslutning er det kommunens mål, at man har gjort forarbejdet færdig og klar til præsentation, når nye virksomheder henvender sig med interesse for Klintholm Havn.

- Vi vil sikre os, at vi ikke sidder med hænderne i skødet men allerede har hvidbogen og helhedsplanen klar, så det sådan set kun er lokalplanarbejdet, der mangler, siger borgmester Mikael Smed.

Arbejdet med at indhente tilbud og få udarbejdet hvidbogen kommer til at ligge i en styregruppe under Vordingborg Erhverv, hvor borgmesteren selv er et af medlemmerne. Andre medlemmer er udviklingsdirektør Jan Michelsen fra Vordingborg Kommune, direktør Nils Natorp fra Geocenter Møns KLint, Hans K. Olsen fra Møns Banks Initiativgruppe for Byggeri og Miljø, direktør Martin Bender fra Visit Sydsjælland og Møn samt Christina H. Jensen, formand for interesseorganisationen Kriegers Flak Service Group. Styregruppen kan udvides efter behov, men der er ifølge Mikael Smed ikke umiddelbart planer om at invitere interessenter som Østmøn Lokalforum med til bords.

- Arbejdet med hvidbogen kommer til at fokusere om udviklingspotentialet i Østersøen, men når det gælder helhedsplanen for Klintholm Havn vil der selvfølgelig ske inddragelse af lokalsamfundet, blandt andet i forbindelse med høringer og muligvis et borgermøde. Der er mange aktører, der skal tænkes ind i det hele, siger Mikael Smed.