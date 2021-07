Der skal etableres godt 40 nye parkeringspladser ekstra ved Vordingborg Station, lyder planen. Foto: Lars Christensen

Nye parkeringspladser flyttes om på den anden side af banen

Vordingborg - 05. juli 2021 kl. 05:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Bygningerne på hjørnet af Algade og Marienbergvej er fortid. For nyligt blev bygningerne jævnet med jorden, og nu er arbejdet gået i gang med at bygge 45 nye boliger som en del af det nye stationsområde i Vordingborg.

Byggeriet betyder dog også, at parkeringspladsen over for stationen bliver væsentligt mindre i fremtiden. En pladser bliver sløjfet, og dem har kommunen igennem længere tid forsøgt at finde en erstatning for. Tilbage i 2011 lavede man nemlig en aftale med DSB, der skulle sikre et bestemt antal stationsnære pendlerparkeringspladser.

Hidtil har planen været, at der skulle anlægges en række nye p-pladser på den vestlige side af stationen i forlængelse af den nye gangbro, der nu forbinder stationen med campusommrådet på Kuskevej.

Undervejs i forhandlingerne med DSB, er der dog nu opstået en mulighed for i stedet at placere p-pladserne på østsiden af banen, i forlængelse af den parkeringsplads, som DSB har etableret ved den nye gangbro.

Her er der plads til at udvide parkeringspladsen med 40 ekstra pladser, og dermed kan man sikre sig, at p-pladserne er samlet i stedet for at ligge spredt på hver sin side af jernbanen.

- Det var faktisk den løsning, som vi havde ønsket os fra start af, fortæller Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknik.

- Det er ikke optimalt at lede bilister ind ad det snørklede vejnet, der er på den vestlige side af banen, så vi er glade for, at vi kan få p-pladserne over på den østlige side, forklarer han.

Han tilføjer dog, at planen for de vestlige p-pladser ikke er helt opgivet endnu. I stedet lægges projektet nu til side.

- Så når den nye hurtige togforbindelse er sat i drift og man kender det endelige behov for pendlerparkeringer, er det muligt at etablere endnu flere p-pladser, hvis der opstår et behov for det, forklarer kommunen.

Politikerne har allerede sidste år afsat to millioner kroner til anlæggelsen af de nye p-pladser, og det forventes, at flytningen af projektet sagtens kan holdes inden for det samme budget.

Planen er, at pendlerparkeringspladsen skal stå færdig enten i slutningen af i år eller starten af næste år.