Nye lejligheder skal løfte trist område

- Det er ikke et appellerende syn og ikke et gensyn værdigt, lød det.

Men det bliver der ifølge borgmesteren nu lavet om på med boligselskabet Lejerbos 46 almene familieboliger lige over for stationen på hjørnet af Marienbergvej/Algade. De er nemlig en vigtig del af det store byudviklingsprojekt for det triste stationsområde og den vestlige del af Algade.