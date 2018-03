Se billedserie En engelsklærer skal kunne tale engelsk. Og en lærer i idræt og bevægelse skal kunne lave overslag - også selvom det kan være grænseoverskridende at stå på hoved. Foto: Nina Lise

Nye lærere får særligt talent for bevægelse

Vordingborg - 13. marts 2018

Onsdag er der frist for kvote 2-ansøgninger til læreruddannelsen i Vordingborg. Som noget nyt kan man tone uddannelsen med en særlig talentlinje inden for sport og bevægelse. Det betyder, at man har minimum otte lektioner med idræt og bevægelse - om ugen.

- Idrætsprofilen blev oprettet i september. Den har fokus på, at børn i skolen skal bevæge sig. Det er videnskabeligt bevist, at læring i de boglige fag styrkes af bevægelse. Man lagrer bedre - både det man lærer før og efter pausen, fortæller Mikkel Rygaard Pedersen, adjunkt i idræt på Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg.

Han tilføjer, at der er stor efterspørgsel på dybdegående viden om bevægelse ude på skolerne. Både bevægelse, der får pulsen op, og bevægelse, der aktiverer sanser.

To, der begyndte at læse til idrætslærere, før den nye toning kom, er Line Rasmussen fra Haslev og Jonas Thorsager fra Nykøbing F. De kan ikke forestille sig et liv uden bevægelse.

- I dag startede vi med øvelse, hvor vi skulle gå rundt og kramme hinanden. Bevægelse er hurtigt relationsdannende, fordi det sjovt og man kommer hinanden ved. Børn skal have et sundt forhold til bevægelse og turde røre hinanden. Man kan rumme meget mere, siger de og tilføjer, at det ikke er troværdigt at bede børnene om at bevæge sig, hvis man ikke selv kan gå forrest som et godt eksempel. Derfor skal man også bestå en optagelsesprøve for at komme ind på den nye linje.

De har været i praktik og oplever, at kollegerne tager godt imod, når man kommer med metoder, de ikke selv er specialiserede i. Det gælder også børnene.

- Timemæssigt er idræt et af de små fag, hvilket er dobbeltmoralsk, når vi nu tuder børnene ørerne fulde om, at de skal bevæge sig. Men vi kan præsentere dem for en masse ting og give dem interesse for noget, de kan gå til i deres fritid.