Nye forringelser: - Vi er meget bekymrede over besparelserne

Vordingborg - 24. august 2021 kl. 19:45 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Borgerne i den nordlige del af Vordingborg Kommune kan endnu en gang se frem til forringelser på busdriften. På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde skal politikerne blive enige om rammerne for den fremtidige busdrift.

Linje 669, der betjener strækningen mellem Lundby Station og Kalvehave via Præstø, står til at blive beskåret, selvom det er den eneste direkte forbindelse mellem byerne.

Politikerne er opmærksomme på vigtigheden af ruten, og derfor har man også prioriteret, at besparelserne skal findes på tidspunkter af dagen, hvor de berører færrest mulige.

Forslaget går på at nedlægge tre afgange på ruten om formiddagen, som er de afgange med færrest passagerer. Der er tale om afgangene klokken 09:38 fra Lundby St. mod Kalvehave, klokken 10:49 fra Kalvehave til Lundby St. og klokken 11:38 fra Lundby St. til Kalvehave.

Det vil i sidste ende give en besparelse på 566 bustimer om året, men til gengæld risikerer man også et passagertab på cirka 6000 kunder om året. Besparelserne vil også gøre, at der på visse tidspunkter af dagen vil være hele to timer mellem to busafgange, hvilket kommunens forvaltning selv advarer imod.

- På sigt vil enkeltbesparelser udhule buslinjen og gøre den ikke attraktiv for passagererne, lyder bekymringen.

Vigtig for udviklingen Også Køng - Lundby og Omegns Lokalforum er bekymret for udsigten til yderligere besparelser på buslinjen. Det er langt fra første gang, at de lokale må kæmpe for buslinjen.

- Det er med bekymring, at der fremgår en reducering af Bus 669. Corona-perioden har bremset alt, og ruten bør vise sin værdi over en normalperiode, før den reduceres, lyder det fra formand Steen Nielsen.

- Vi ser, at den benyttes af skoleelever, pendlere og handlende til og fra Præstø. Bussen er generelt med til fremme udvikling i området og ikke mindst med til at styrke Lundby Station. Vi ønsker den bedst mulige betjening af togstationen, fortæller han videre.

Borgerforening vil ændre rute Det var egentlig planen, at buslinje 669 skulle miste endnu flere afgange, end der nu er lagt op til. Man har nemlig fundet andre måder at spare penge på busserne.

Movia har ved gennemsyn af køreplanerne fundet ud af, at man kan fjerne en bus på linje 661R fra Vordingborg til Præstø uden at det vil påvirke passagerne negativt. Tværtimod vil man kunne lægge en køreplan, der passer bedre med togtiderne, lyder forklaringen.

Efter ønske fra lokale borgere i Køng er man også i gang med at undersøge mulighederne for at ændre på ruten for buslinje 640. Det er Køng Borgerforening, der har foreslået at ændre ruten fra Klarskov-Lundby-Køng-Kostræde til i stedet at køre ad Klarskov-Sallerup-Køng-Kostræde.

- Rigtig mange unge mennesker, som skal videreuddannes, søger mod Næstved i stedet for Vordingborg, fordi transporttiden fra Køng og Kostræde Banker til Vordingborg er betydelig længere, når bussen kører over Lundby/Klarskov, lyder argumentet fra borgerforeningen.

- Der er i forvejen togdrift fra Lundby til Vordingborg og Næstved, hvorfor det ikke giver mening, at bus 640 kører over Lundby, lyder det videre i borgerforeningens forslag, hvor man understreger, at borgere ved Sallerup, Avnø og Svinø i dag ikke har nogen offentlige transportmuligheder. Desuden tilføjer man, at buslinjen frem til 2016 faktisk gik via Sallerup.

Beslutning må vente Kommunen har undersøgt borgerforeningens forslag. Befordringstiden fra Rema1000 ved Køng er målt til 21 minutter til Næstved St. og 36 minutter til Vordingborg St. Ved at ændre busruten til at gå via Sallerup, kan turen til Vordingborg forkortes med seks minutter. Det vil samtidig også gøre buslinjen 200.000 kroner billigere for kommunen.

I første omgang sender kommunen nu forslaget i en ny kortvarig høring i lokalområdet, så man kan få kortlagt eventuelle negative konsekvenser af forslaget. Planen er, at politikerne skal tage stilling til det endelige forslag til oktober.