Direktør Jens Hartmann og bestyrelsesformand Steen Frederiksen glædede sig over den store interesse fra de besøgende på Vordingborg Messen. Foto: Lars Christensen

Nye boliger er forsinket

Der var stor interesse at spore fra de besøgende, der lagde vejen forbi Vordingborg Boligselskabs stand på Vordingborg Messen.

- Vi oplever utrolig stor interesse for dem. Mange har spurgt ind til dem her på messen, fortæller Jens Hartmann, direktør for boligselskabet.