Se billedserie Normalt interesserer de færreste sig for deres elselskab. Alligevel sneg stemmeprocenten sig op på 11 procent ved valget til Seas-NVE?s repræsentantskab. I Vordingborg Kommune var der kampvalg med 15 kandidater til 11 pladser. Foto: Jørgen Skjoldan

Nye ansigter i repræsentantskabet

Vordingborg - 31. marts 2020 kl. 14:00 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 kandidater til 11 pladser betød kampvalg til Seas-NVE's repræsentantskab i Vordingborg Kommune.

Nu er stemmerne talt op. Der er nyvalg til Anders Lambrecht Jensen, Henrik Gyldenholm, Kim Jensen, Marianne Andersen, Michael Behrens og Poul A. Larsen. Og der er genvalg til Daniel Irvold, Jens-Peter Hansen, Jesper Bergiel Nielsen, Lars Karlsson og Torben Andersen.

De kandidater, der ikke blev valgt, er Allan Kragh, Franz Ifanger, Kim Sabro Hansen og Marc van Leeuwen Hartun Bennedsen.

- Jeg vil gerne takke både de kandidater, der stillede sig til rådighed for repræsentantskabet, og de andelshavere, der har stemt. For et andelsselskab som Seas-NVE er det afgørende, at vores andelshavere kender os og engagerer sig i vores aktiviteter, siger Jens Stenbæk, bestyrelsesformand for energi- og fibernetkoncernen.

Han kan glæde sig over en valgdeltagelse på 11 procent, der betragtes som tilfredsstillende for et valg, der normalt ligger på niveau med menighedsrådsvalgene.

I år ar der været valg i Vordingborg, Faxe og Ringsted kommuner. I alt 40 kandidater stillede op til 25 pladser, og 6373 andelshavere valgte at klikke sig ind på Seas-NVE's hjemmeside for at afgive deres stemme.

Repræsentantskabet, der er Seas-NVE's øverste myndighed, beskæftiger sig blandt andet med lokale energipolitiske temaer og vælger koncernens bestyrelse. Repræsentantskabet er sparringspartner for bestyrelsen og ledelsen og er med til at sætte rammerne for koncernens fremtid.

Der er i alt 15 valgområder i Seas-NVE's geografiske forsyningsområde, og der holdes valg hvert fjerde år i hvert valgområde.

Udover kandidaterne fra de tre valgområder valgte ni kandidater i Køge at stille op til 11 pladser, og de blev derfor alle valgt ind.

I 2021 er der valg i Kalundborg, Næstved og Lolland.