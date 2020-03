For at beskytte medarbejderne er der sat plexiglas op ved kasserne. Foto: Meny Præstø

Nye Corona-regler: Købmand måtte tænke hurtigt

- Vi er i kontakt med rigtig mange mennesker hver dag, og vi er, ligesom I højest sandsynligt også er, rigtig nervøse for situationen, lyder det i et opslag på Facebook fra købmand Kenneth Nielsen, der opfordrer kunderne til at have tålmodighed, hvis de ansatte virker lidt anspændte eller ikke får hilst på samme måde, som de plejer.

- De tanker kører selvfølgelig hele tiden i hovedet på os også. Så bær over med os. Vi gør en kæmpe indsats for at sørge for, at I kan få mad på bordet, lyder det fra købmanden.