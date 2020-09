John Pawlik (tv) og Heino Hahn fra Nye Borgerlige er ikke en del af budgetforliget i Vordingborg Kommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Nye Borgerlige vil ikke være med til »massakre« på ældre

Vordingborg - 25. september 2020 kl. 18:24 Kontakt redaktionen

Nye Borgerliges budgetforhandler, Heino Hahn, stillede inden torsdagens fælles budgetmøde i Vordingborg Kommune et ultimatum.

Borgmester Mikael Smed havde to dage til at ringe til ham, hvis Nye Borgerlige skulle med i forliget. Opkaldet kom aldrig.

- Så var der ligesom ingen grund til at deltage i de afgørende forhandlinger, siger Heino Hahn, der må konstatere, at Nye Borgerlige er det eneste parti i kommunalbestyrelsen som ikke er med i det brede budgetforlig for 2021-24.

Her har forligspartierne tilført 14,5 millioner kroner til området for rehabilitering af borgere under 65 år i 2021. Ud af dem tager man de fem tilbage, og det kunne Heino Hahn ikke acceptere.

- Det er en massakre, siger Heino Hahn.

- Mange af dem er hjerneskadede og alkoholdemente. De kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet, siger Heino Hahn og tilføjer:

- Og hvad med dem over 65 år. De betaler prisen, siger han.

Heino Hahn mener, at budgetforliget bærer præg af, at de andre partier skal have indfriet valgløfter.

Det kunne også være valgtaktik fra din side ved at stå uden for budgetforliget ...

- Jeg har altid kæmpet for de ældre, og jeg har lovet mine vælgere, at vi ikke skal have besparelser på området, siger Heino Hahn og fortsætter:

- Jeg forstår ikke, at de andre partiertør spare på ældreområdet med de tv-udsendelser, der har været. Og plejepersonalet kommer til at løbe endnu stærkere, fordi de skal ud til flere borgere.