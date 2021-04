Nye Borgerlige Vordingborg har med Jørn Rasmussen som ny formand fået et velkendt ansigt i den lokale debat. Foto: J.C. Borre Larsen

Nye Borgerlige skifter formand

Jørn Rasmussen har tidligere været formand for den lokale udgave af Nye Borgerlige. Han oplyser, at partiet arbejder på at holde opstillingsmøde 8. maj til efterårets kommunalvalg.