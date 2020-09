Nye Borgerlige er ikke med i budgetforliget for 2021-2024. Her ses partiets to mandater i Vordingborgs kommunalbestyrelse, John Pawlik (tv) og Heino Hahn. Foto: J.C. Borre Larsen

Nye Borgerlige: Budgetforlig går ud over de ældre

Nye Borgerlige er det eneste parti, som ikke er med i budgetforliget for 2021-2024 for Vordingborg Kommune.

Chefforhandler Heino Hahn kunne ikke acceptere, hvad han ser som besparelser på ældreområdet. Her har forligspartierne tilført området 14,3 millioner kroner, hvoraf der går 1,3 millioner til rehabilitering af borgere under 65 år. Men det fremgår også, at der til næste år forventes en besparelse på fem millioner kroner for genoptræningen af de under 65-årige.