Nydanskere til prøve i Chr. IV og tv-serier

Vordingborg - 30. november 2017 kl. 08:52 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmål, der går fra dansk oldtid til nutid, bliver torsdag afgørende for, om to udenlandske tilflyttere kan søge dansk statsborgerskab, skriver Sjællandske.

Sprogcenteret Lærdansk på Rådhustorvet i Vordingborg har to tilmeldt indfødsretsprøven, og beståelse af den er en af mange betingelser for at kunne opnå dansk statsborgerskab.

Klokken 13 bliver spørgsmålene, i alt 40 styk, udleveret, og senest 13.45 skal svarene være krydset af i en test, hvor der er tre svarmuligheder til hvert.

Sprogcenteret har afholdt testen siden 2016, hvor seks ud af syv bestod den. Tidligere i år var seks oppe, hvoraf de fire bestod, fortæller afdelingsleder Cecilie Sandbjerg, som bestyrer en skole med næsten 240 elever fordelt på dag-, aften- og weekendhold.

Kursisterne kan som på andre uddannelsesinstitutioner afslutte undervisningen med en egentlig eksamen, der giver papir på kursistens danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt.

Sprog og samfund

- Eksamenskarakteren vil fortælle noget om danskkendskabet, men som en del af undervisningen i dansk inddrager vi også historie og samfundsforhold, fortæller hun.

Undervisningen er generelt gratis, mens det i år koster 753 kroner i gebyr at gå op til indfødsretsprøven.

Prøven er berygtet for at være så svær, at selv indfødte danskere ikke kan svare på den.

De, som vil gå op, har dog mulighed for at læse op på pensum på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor 150 siders gennemgang af dansk historie og samfundsforhold giver svarene på 35 af 40 spørgsmål. De sidste fem er aktuelle og kræver, at man har fulgt med i den senere tids aktuelle emner.

32 af 40 spørgsmål skal besvares rigtigt for at opnå bestået.