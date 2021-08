Nybegyndere har fået en flyvende start med grøntsager

Charlotte Blinkenberg roder med begge hænder i et tykt dække af tang for at finde en kartoffel, men de små knolde gemmer sig godt. Efter at have solgt det første hold og næsten lige lagt en ny omgang er det endnu for tidligt at vise avisens udsendte et eksemplar af Sydkysthavens store salgsnummer - tangkartofler.