Nybagt student: Vognturen er det allervigtigste

- Det er en fantastisk dag for studenterne. Jeg er glad for, at de fik lov, siger Ann Descroix.

- Vi er i samme smittekæde. Der ikke ingen venner eller familiemedlemmer, som får lov til at komme med, og vi har aftalt, at hvis der er nogen i husstandene, som er syge eller har symptomer, springer vi dem over, siger Stephanie Lund, inden hun sammen med to klassekammerater gav sig til at bære øl op på ladet af en vogn.