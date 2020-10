Ny undersøgelse: Huspriserne stiger

Det fremgår af de nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for september. Dermed er der for fjerde måned i træk sat en ny rekord i salgspriserne på landsplan.

Her lå salgsprisen i 2019 på 7926 kroner pr. kvadratmeter. Den er nu godt et år senere steget til 8870 kroner. Altså en stigning på en lille tusindkroneseddel.

- Det er svært at komme ud at rejse, og det aktiverer et ønske om at få et sommerhus, siger Thomas Emanuelsen.