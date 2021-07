Det lille gule hus på Slotstovet har gennem tiderne været sprøjtehus for brandvæsnet, et offentligt toilet og senest grillbar. Nu er den taget i brug som udstillingshus. Foto: Lars Christensen

Ny udstilling skal markere gåsens jubilæum

Lige siden Danmarks Borgcenter erstattede det gamle Sydsjællands Museum, har lokale borgere kritiseret manglen på et lokalt museum i byen. Med sit fokus på borgen og middelalderen har der nemlig ikke været ret meget byhistorie at finde i borgcentrets udstilling, men det er der lavet om på nu.

- Udstillingen er tænkt til både lokale og besøgende i byen. Den er for alle, der har lyst til at blive lidt klogere på Vordingborgs historie. Der er mange sjove observationer og masser af gode historier at fortælle, siger Berit Christensen, der er museumsinspektør hos Museum Sydøstdanmark og arkivar ved Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.

- Botanisk Have fylder 100 år, og senere på året skal vi fejre gåsens 150-års jubilæum, og det er i den anledning, vi har lavet udstillingen. Gåsen er blevet et vartegn for Vordingborg, og den er vigtig for byens image. Gåsetårnet og Botanisk Have har i generationer været byens vigtigste seværdigheder - derfor er de vigtige at fortælle historien om, siger Berit Christensen.