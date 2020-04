Se billedserie René Pedersen har i to omgange være tilknyttet Coop-kæden. Nu skal han være brugsuddeler i Bårse. Foto: Peer Rasmussen

Ny uddeler på plads i Dagli'Brugsen

Vordingborg - 12. april 2020 kl. 11:28 Af Peer Rasmussen

48-årige René Pedersen bliver den nye uddeler i Dagli'Brugsen Bårse.

Siden november 2017 har Jesper Burkal Hansen været uddeler i Dagli'Brugsen Bårse, men fra 1. maj i år bliver han afløst af butikkens hidtidige souschef, René Pedersen.

- Jeg søgte stillingen, fordi jeg godt kan lide købmandskabet. Jeg vil gerne være med til at fortsætte den gode udvikling, butikken er i. Jesper Burkal Hansen har sørget for en sikker drift og det rette personale i butikken, og den arv vil jeg gerne løfte, siger René Pedersen.

- Jeg vil fortsætte og udbygge den gode service i butikken, og jeg har et ønske og en forhåbning om, at butikken kan få en større tilstedeværelse i landsbyen. Dette har jeg forskellige idéer til som jeg vil drøfte med distriktschefen. Det kunne være noget med at få flere kunder knyttet til butikken gennem dialog og følgeskab, tilføjer han.

Flere skal stoppe op

René Pedersen er helt bevidst om Dagli'Brugsens betydning for borgerne i Bårse.

- Borgerne herude er virkelig gode til at bakke butikken op, og det håber jeg fortsætter med mig som uddeler. Der er mange, som kører gennem Bårse, og nu skal vi have flere til at komme ind i butikken. Når coronakrisen er overstået og vi er på den anden side, er det mit mål, at vi kan få øget omsætningen en smule og få en endnu bedre bundlinje, siger han med optimisme i stemmen.

To gange i Coop

René Pedersen har i to omgange været tilknyttet Coop-kæden.

- I 1990'erne var jeg butikschef i en Fakta-butik. Her stoppede jeg for at etablere egen virksomhed som jeg havde i en årrække. I 2016 vendte jeg tilbage som souschef i en Fakta-butik i Stege, og siden 1. juli 2019 har jeg været souschef her i Dagli'Brugsen Bårse, fortæller han.

- Jeg har i de snart 10 måneder, jeg har været souschef her i Bårse, haft en god kontakt til kunderne, og folk har taget godt imod mig. Jeg glæder mig til at overtage hvervet som uddeler i butikken, slår René Pedersen fast.