Med den nye tankstation bliver Shell den første store kæde, der etablerer sig ved afkørsel 41. Ved siden af tankstationen kommer der en McDonald?s. Foto: Lars Christensen

Ny tankstation indvies med prisfest

Vordingborg - 05. september 2019 kl. 12:08 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en pris på 5,90 kroner for en liter benzin er der lagt op til lange køer, når den nye Shell-tankstation ved afkørsel 41 indvies fredag.

Fredag 6. september klokken 13.00 klipper borgmester Mikael Smed (S) den røde snor og byder velkommen til fire timers prisfest. Frem til klokken 17.00 sælges alt brændstof til 5,90 kroner per liter.

- Til åbningsfesten er et hold af tankpassere klar med diesel og benzin til langt under normal pris. Så vi forventer stor travlhed i området omkring tankstationen hele fredag eftermiddag, siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, som står bag Shell tankstationerne i Danmark.

Det nye tankanlæg har alle Shells brændstoffer, herunder Shells særlige V-Power og 100 oktan benzin og diesel. Med det nye tankanlæg bliver det også for første gang muligt på en dansk tankstation at købe Shell GTL-brændstof til lastbiler og busser. GTL er et renere alternativ til diesel, der er lavet på naturgas og udleder op til 30 procent færre skadelige partikler.

Fra kommunens side hilser man Shell velkommen på erhvervsområdet ved afkørsel 41, der har fået navnet Business Park Vordingborg.

- Vi er utrolig glade for den store interesse, der i øjeblikket er for at etablere sig i Business Park Vordingborg. DCC Energi er den første af en række store virksomheder, som klipper snoren herude. Derudover har blandt andet McDonald's og IONITY også købt grunde herude for at udnytte områdets stærke infrastruktur og den attraktive placering mellem de skandinaviske og europæiske markeder, forklarer Susan Thydal, udvalgsformand for udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv.

- Der er ingen tvivl om, at vi er ved at udvikle et erhvervsområde her på Sydsjælland, som er attraktivt for mange virksomheder. Det tyder godt for fremtiden. Det trækker vigtige investeringer til vores område, og det skaber mange nye lokale arbejdspladser, siger hun.

Også hos Vordingborg Erhverv er man begejstrede for, at der nu for alvor er ved at komme gang i det nye erhvervsområde.

- Det nye Shell tankanlæg vil være til gavn for både den lokale og internationale trafik og for både erhverv og turister. Og det vil være med til at understøtte den erhvervsudvikling, der kommer til at ske ved Business Park Vordingborg. Flere grunde er solgt til transport- og logistikrelaterede virksomheder. Jeg forventer, at der i 2020 vil være op til 100 arbejdspladser i erhvervsområdet, siger Susanne Kruse Sørensen, direktør for Vordingborg Erhverv A/S.