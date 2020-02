Ny takst for spildevand kan være ulovlig

Har Vordingborg Forsyning lov til at opkræve penge fra de grundejere, som nægter at separere regnvand fra spildevand?

Han har derfor klaget til Ankestyrelsen for at få beslutningen annulleret.

Regn i kloakkerne ved kraftige regnskyl er et stort problem. Kloakkerne flyder over, og rensningsanlæggene bliver belastede. Derfor skal grundejerne sørge for, at regnen holdes væk fra kloakkerne.