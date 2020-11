Flere borgere i Vordingborg føler sig generet af måger. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen/bagsiden

Ny strategi skal bekæmpe mågeplage

Vordingborg - 18. november 2020

Vilde måger, der skriger og klatter over det hele.

I løbet af de seneste år er en måge-plage rykket ind i byerne. Det gælder også i Vordingborg, hvor kommunen hvert år modtager adskillige henvendelser fra frustrerede borgere. Byggefirmaet Kiss Development er blandt dem, som har været terroriseret af måger i ynglesæsonen.

- De stod og stampede på vores ovenlys-vinduer. De rev også tagpap af, så de kunne bygge reder, fortæller direktør Dennis Sommer.

Jæger og rovfugl DGI Huset Vordingborg har også flittigt besøg af måger.

- De skider over alt, og de er aggressive. De angriber vores gæster, siger DGI Husets direktør, Bjarne Malmros.

Mange måger skyldes ofte, at de har let adgang til føde og gode ynglesteder. Føden får de fra skraldespande, containere, andefodring og smidt madaffald, mens de yngler på flade tage, hvor de kan være i fred for eksempelvis ræven.

Løsningen for såvel Kiss Development som DGI Huset har været brug af en falkonertjeneste, hvor en rovfugl bliver sluppet løs for at skræmme mågerne væk.

- Det har været meget effektivt, fortæller Dennis Sommer.

Samme melding lyder fra DGI Huset, der også har haft en jæger til at skyde mågerne.

- Vi har ikke haft nær så mange måger i år som sidste år, siger Bjarne Malmros.

Fælles ansvar På Vordingborg Rådhus med det flade tag oplever borgmester Mikael Smed (S) på tæt hold mågerme.

- De larmer rimeligt meget, og når de får unger, flyver de tæt på folk, siger Mikael Smed.

Borgmesteren oplyser, at kommunen i dag regulerer mågebestanden ved blandt andet at fjerne æg, reder og unger fra kommunens tage i Vordingborg.

Det er tilsyneladende ikke nok, og derfor ligger administrationen op til en egentlig strategi på området.

Den indebærer blandt andet, at kommunens hjemmeside bliver mere informativ med blandt andet tips til, hvad den enkelte borger kan gøre for at undgå måger.

Derudover skal de kommunale skraldespande sikres, så mågerne ikke fisker mad op. Endvidere skal samtlige kommunens flade tage gennemgås, eventuelt ved hjælp af en drone, hvor adgangsforholdene er vanskelige.

Problemet er dog, at der ikke er afsat penge til en forøget bekæmpelse af de støjende måger. Forvaltningen formoder, at alene hjemmeside, drone og arbejdskraft vil koste godt 100.000 kroner.

De penge var udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (BØN) ikke indstillet på at hoste op med på tirsdagens møde.

Måge-strategien får dog en chance til, når den kommer på dagsordenen til møde i kommunalbestyrelsen.

I mellemtiden vil Klima og Miljøudvalget undersøge, om måge-strategien ikke kan gøres billigere.

- Vi bakker op om strategien. Det er vigtigt, hvad både den enkelte borger og kommunen overordnet kan gøre, så vi ikke får uønsket besøg af måger og rotter ved at have åbent affald liggende, siger Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima og Miljøudvalget, der også har en plads i BØN-udvalget.