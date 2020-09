Ny storstrømsbro bliver forsinket

Det kommer næppe som en overraskelse, men nu er det officielt, at den nye Storstrømsbro bliver forsinket.

Vejdirektoratet, der er bygherre, oplyser, at det ikke længere er realistisk at leve op til den forventede åbning af broen i 2022.

Det bliver først i 2023 for vejbanen og fra 2023 til 2024 for jernbanen.

I forhold til den oprindelige plan er der tale om mindst et halvt års forsinkelse på begge områder.

Det skyldes, at det har taget længere tid end forventet at bygge selve byggepladsen på Masnedø. Vinteren var våd, og store arealer skulle forstærkes, så de kan holde til de tunge bro-elementer.

For det andet er det store byggeprojekt kraftigt påvirket af covid-19-pandemien. Den har medført forsinkelser af leverancer, arbejdskraft og specialister fra udlandet.

- Jeg er ikke stolt af det. Vi er i Vejdirektoratet kendt for at overholde tiderne for vores projekter, siger Vejdirektoratets projektchef, Niels Gottlieb.