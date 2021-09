Se billedserie Det er flere årtier siden, at Vordingborg for alvor har haft vokseværk. Med projektarealet er der lagt op til en stor udvidelse af byen, hvis politikerne godkender de endelige planer. Illustration: Rosenfeldt Gods og Nordic Ville

Ny stor byudvidelse på tegnebrættet

Vordingborg - 19. september 2021 kl. 19:55 Af Lars Christensen

Rosenholmene. Det kan om nogle år meget vel blive navnet på en ny bydel i Vordingborg.

Rosenfeldt Gods har i samarbejde med en ejendomsudvikler netop præsenteret planerne for en hele 63,7 hektar stor udvidelse af Vordingborg By mod vest.

Området er beliggende vest for banen og Brovejen og umiddelbart nord for Ore.

Hvis de ambitiøse planer bliver ført ud i livet, vil det på sigt kunne give boliger til omkring 3000 personer.

Boligerne tænkes at være fra 75 og op til 160 kvadratmeter med enkelte helt op til 200 kvadratmeter. Boligerne spænder fra enkeltpersons boliger til familieboliger, med fokus på kvalitet både i materialevalg og særegen arkitektur indenfor hver af de syv foreslåede byggefelter.

I udviklingsplanen for området har man gjort sig meget umage med at passe området ind i det kuperede landskab, hvor der er lokale højdeforskelle på op til 15 meter. Flere af lavbundsområderne er tænkt ind som grønne områder i den nye bydel, herunder området »det grønne hjerte«, der er tænkt som et rekreativt midtpunkt for de nye boliger.

Stor ros fra politikerne »Helt konkret ønskes der udviklet et nyt sammenhængende byfællesskab med helt op til 1500 tætte boliger udført i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet, mulighed for kombineret erhverv og bolig til understøttelse af servicetilbud og iværksætteri, samt grønne frodige byrum i menneskelig skala, der understøtter større biodiversitet end det nuværende landsbrugsområde«, lyder det i projektbeskrivelsen.

Plan- og Teknikudvalget blev præsenteret for udviklingsplanerne på det seneste udvalgsmøde, og her var opbakningen fra politikerne stor.

- Det er et meget spændende projekt. Der var stor ros fra alle i udvalget, fortæller udvalgsformand Michael Larsen (R), der glæder sig over udsigterne til en helt ny bydel i Vordingborg.

- Det her er virkelig noget, der er blevet sukket efter i mange, mange år. Byens udvikling har været ramt af at være omringet af de tre godser. Den her åbning vil få meget stor betydning for byens udvikling, forklarer udvalgsformanden.

Markerne vest for Vordingborg langs med Brovejen er udset til at blive en ny stor bydel med op mod 1500 nye boliger. I udviklingsplanen er der lagt op til, at naturen bliver en vigtig del af området med et »grønt hjerte« midt i det nye boligområde. Illustration: Rosenfeldt Gods og Nordic Ville

Udpeget til udvikling Politikerne har selv banet vejen for den nye bydel ved at kæmpe for at få udpeget Vordingborg Vest som et udviklingsområde i landplansdirektivet fra 2017. Det betyder, at fremtidige planer for området ikke er omfattet af kystnærhedszonens restriktioner i forhold til byvækst.

Der skal dog først laves et lokalplansforslag for området, før byområdet kan godkendes. Hvis kommunalbestyrelsen på det kommende møde nikker ja til forslaget, så kan det komme i høring i perioden 11. oktober til 30. november. Der er også planlagt et borgermøde cirka midt i perioden.

Det er endnu uvist, om området skal bebygges i 5-7 etaper eller som et samlet hele. Projektmagerne betegner det selv som »et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter«.

Derfor er håbet også, at man kan tiltrække investorer som for eksempel pensionskasser, der kan gøre det muligt at realisere hele projektet over en relativt kort årrække.

Brug for ny bro Hvis den nye bydel bliver godkendt, så vil det på sigt blive nødvendigt med en bedre forbindelse mellem området og resten af Vordingborg By. Der kigges blandt andet på, om der skal laves en ny bro fra Brovejen over til Marienbergvej i området i nærheden af Kirkeskoven.

- Vi kigger lige nu på trafikforbindelserne. Der er forskellige løsninger på bordet, som vi fra Vordingborg Kommunes side af skal være med i, forklarer udvalgsformanden. Han forventer dog også, at kommunen er klar til at gøre de nødvendige investeringer i trafikken, hvis det nye boligområde bliver en realitet.

- Jeg har ingen tvivl om, at det her bliver revet væk, lyder det fra formanden.