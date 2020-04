Nils Nørbo har fået en ganske uventet start som ny skoleleder på Kulsbjerg Skole. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny skoleleder nåede dårligt at smide overfrakken inden coronasmitten

Vordingborg - 15. april 2020 kl. 17:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nils Nørbo nåede lige 14 dage i sit nye job som skoleleder for Kulsbjerg Skole, inden covid-19 lukkede landets skoler.

I forvejen var lokalkendskabet begrænset hos den i Karlslunde bosiddende Nils Nørbo, der i et tiltrædelses-interview i Sjællandske beskrev sin ankomst som en »månelanding«.

- Jeg har haft det som en hund i et spil kegler, men jeg har heldigvis fået formidabel støtte fra ledelsesteamet, siger Nils Nørbo, der afløste Anne-Marie Jacobsen, der gik på pension ved årsskiftet.

Ved onsdagens genåbning af landets skoler og daginstitutioner gik han lidt i otte rundt ude på skolens arealer for at tage imod forældre og børn. I sin vests inderlomme bar han en en tommestok.

- Den er rar at have med, hvis vi lige skal have justeret noget, smiler Nils Nørbo.

Sammen med kollegaerne har han i dagene op til genåbningen haft travlt med at indrette skolen, så den lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det gælder blandt andet krav om spritbeholdere, flere håndvaske og indretning af borde og stole for at mindske smitterisikoen. Af samme årsag bød genåbningsdagen heller ikke på »blændende undervisning«.

- Det handler om at fungere i de rammer, vi har fået fra Sundhedsstyrelsen. Børn er børn, og vi vil opleve, at de kommer tæt på hinanden. Det må vi håndtere på bedst mulige måde, siger Nils Nørbo, der glædede sig over at være tilbage på skolen.

- Det er fedt at møde ind på arbejde igen, siger han.

Holder personalesamtaler Han har under lukningen holdt masser af telefonmøder, blandt andet med personalet, der tæller cirka 100 ansatte fordelt på skolens afdelinger i Stensved, Mern og Nyråd.

- Jeg har stiller dem tre spørgsmål. Hvad er det for en skole, jeg er havnet i? Hvad er supergodt, og hvad drømmer de om kan laves anderledes? Jeg er halvvejs igennem, siger han.

Nils Nørbo begyndte som nyuddannet lærer på Bandholm Skole ved Maribo i 1990. Tre år senere blev han souschef og i 1998 skoleleder, indtil skolen lukkede i 2005.

Derudover har han blandt andet været skolechef i Greve Kommune, og i flere år var han skoleleder på Tjørnegårdskolen i Roskilde.