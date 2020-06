Ny rundkørsel lukkes i to dage

Det afsluttende arbejde er bevidst planlagt til at ligge i starten af skolernes sommerferie, så nedlukningen forhåbentlig kommer til at generer færrest muligt.

Vejarbejdet får betydning for buslinjerne 661R og 669. Begge buslinjer vil de to dage køre til og fra Præstø via Faksevej og Rødeledvej i begge retninger.

Det vil stadig være muligt at komme til og fra Rema1000 på Ny Esbjergvej, hvis man kommer fra Rødeledvej. Tilkørsel fra Næstvedvej og Rosagervej er ikke mulig. Fodgængere og cyklister vil stadig have mulighed for at cykle og gå udenom arbejdsområdet på stien.