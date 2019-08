Jakob Stubgaard bød torsdag morgen i gymnasiets teatersal nye elever velkommen. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny rektor klar til at levere varen

Vordingborg - 16. august 2019

Kontoret med den blå dør og bogstaverne 5.04 er det samme, men manden inde bagved er ny. 44-årige Jakob Stubgaard afløser som rektor på Vordingborg Gymnasium & HF Ib Brøkner Christiansen, der i januar stoppede efter mere end 45 år på gymnasiet.

Forgængerens bøger står stadig i reolerne, og på væggene hænger kunstbilleder. Det får de lov til indtil videre.

- Det er vigtigere for mig at møde nogle nye mennesker, end at indrette kontor, siger Jakob Stubgaard, der torsdag morgen bød nye HF- og gymnasieelever velkommen i teatersalen.

Der var 20 ansøgere til Ib Brøkner Christiansens stilling. Efter flere samtaler og test gik stillingen til Jakob Stubgaard, og det betyder, at mor og søn nu sidder som rektor på gymnasierne i de to største byer på Sydsjælland. Susanne Stubgaard har siden 1999 stået i spidsen for Næstved Gymnasium og HF. Jakob Stubgaard erkender, at det er »pudsigt«.

- Vi har en fælles interesse, og vi kan godt grine af sjove hverdags-situationer, smiler Jakob Stubgaard, der bor med sin familie i Næstved.

Han bedyrer, at mor ikke har givet ham et godt råd med på vejen i sit nye embede. Jakob Stubgaard kender da også uddannelses-området særdeles godt. Ud over at have været ledende inspektor og adjunkt på Herlufsholm Gymnasium har han i de seneste syv et halvt år arbejdet som vicerektor på Gefion Gymnasiet i København.

- Gefion var i København én skole blandt mange. Hernede er Vordingborg Gymnasium SKOLEN, betoner Jakob Stubgaard.

Som kommunens eneste almene gymnasium har Vordingborg Gymnasium ifølge Jakob Stubgaard et særligt ansvar.

- Vi skal sikre, at unge i et stort geografisk område får en god uddannelse, fastslår han.

Ansvaret og udfordringen var de primære årsager til, at han søgte sin nuværende stilling.

- Som vicerektor er næste naturlige skridt at blive rektor, men jeg gik primært efter jobbet, fordi opgaven giver mening. Vi skal byde os til, og vi skal levere varen, siger han.

Vordingborg Gymnasium kan ifølge den nye rektor ikke løfte opgaven alene. Det skal ske i samarbejde med andre institutioner. Af samme årsag mødte Jakob Stubgaard op, da FGU (Den forberedende grunduddannelse) i mandags officielt åbnede sin afdeling i Vordingborg.

- Det er altid godt at knytte kontakter, og jeg håber da, at der er nogle FGU-elever, som vil vælge HF hos os, siger han.

Jakob Stubgaard har tidligere undervist i matematik og fysik. Det er foreløbig ikke planen, at han skal stå bag katederet på Vordingborg Gymnasium, men han er klar.

- Jeg vil gerne holde fast i undervisningen, så jeg ikke bare sidder på et kontor. Man skal ikke glemme, hvorfor vi er. Vi er her for at undervise eleverne, siger han.

De mange unge på gymnasiet kan i øvrigt se frem til at møde deres rektor til sociale arrangementer.

- Jeg møder op, fordi jeg godt kan lide at være sammen med de unge, lyder det.