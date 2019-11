Stege og Omegns Lokalråd har tidligere fået udarbejdet visualiseringer af, hvordan naturbaserne kan komme til at se ud. Her er en fremstilling af en naturbase ved golfbanen syd for Stege Nor. Illustration: Stege og Omegns Lokalråd

Ny projektejer glæder sig til arbejde med naturbaser

Vordingborg - 02. november 2019 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med nedlæggelsen af Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har rådets store projekt med naturbaser om Stege Nor, som tidligere omtalt i Sjællandske, fået ny ejer.

Overdragelsen var et af flere punkter, som på rådets sidste generalforsamling i tirsdags blev mødt med kritiske spørgsmål fra de to naturbasekritikere, der var dukket op til mødet, men fra den nye projektejers side ser man ikke desto mindre frem til at køre projektet i mål.

Naturbaseprojektet er blevet overdraget til Skovdyrkerforeningen Øerne, hvorfra faglig leder Rasmus Larsen i forvejen har været tilknyttet projektet som konsulent. Den rolle fortsætter han i med bistand fra en koordinationsgruppe med repræsentanter fra den tidligere SOL-bestyrelsen, Vordingborg Kommune og House of Møn.

Det giver god mening, at Skovdyrkerforeningen er trådt til som projektejer, mener Rasmus Larsen.

- Vi ser en kæmpe værdi i den type projekt, som vi i forvejen har lavet mange af i smarbejde med både offentlige og private. Det, vi typisk oplever, er, at når først projekterne står færdige og folk kan se, hvordan de bliver til et aktiv, så er det noget, de bliver glade for, siger han.

Rasmus Larsen er fuldt ud bekendt med den kritik, der har været fra en lille men aktiv gruppe i forbindelse med planlægningen af projektet, men forudser altså, at en stor del af kritikken vil forstumme, når folk ser naturbaserne stå færdige. Og netop her vil det måske hjælpe, at han kommer ind i billedet som en mere eller mindre neutral part.

- Jeg søger dialogen med lodsejere og naboer, og når jeg kommer ind som »tredje part«, så kan jeg som oftest have en lettere dialog med folk, siger han, der godt kan sætte sig ind i, hvorfor projektet ikke har vakt udelt begejstring overalt:

- Det kan selvfølgelig være utrygt, når man bor tæt på sådan en base, og ikke ved, hvordan den vil blive brugt. Man tænker måske, at det bliver et sted, hvor de unge kommer og drikker øl og larmer lørdag aften, men det, vi typisk ser, er, at det ikke er sådan, det går. I stedet oplever folk, at det bliver et sted, hvor de selv kan gå hen og nyde naturen, måske tage en kajak ud, eller overnatte i et shelter, siger Rasmus Larsen, som gerne stiller sig til rådighed overfor folk, der gerne vil tale med ham om naturbaseprojektet.

Status på projektet lige nu er, at man afventer tilladelse fra Kystdirektoratet og Vordingborg Kommune, og derefter skal indgå endelig aftale med det firma, der skal bygge naturbaserne. Efter forårets fem offentlige møder om de oprindelige planer er projektet nu justeret til, at der planlægges fire større pladser fordelt med to ved golfbanen, én for enden af Fiskerstræde og en ved Hotel Stege Nor, samt to mindre pladser i Tøvelde og ved Rosengårdsstræde.

- Når vi har fået tilladelsen fra Kystdirektoratet, er der en klagefrist på fire uger, så jeg håber på, at vi kan gå i gang med selve byggeriet til februar/marts næste år, siger Rasmus Larsen.