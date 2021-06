Send til din ven. X Artiklen: Ny politisk aftale kan blive joker i ophedet havnedebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny politisk aftale kan blive joker i ophedet havnedebat

Vordingborg - 03. juni 2021 kl. 19:55 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det blev ikke til nogen store politiske sværdslag, da Plan- og Teknikudvalgsmødet i Vordingborg Kommune onsdag aften skulle tage stilling til den meget omdiskuterede udvidelse af erhvervshavnen på Masnedø.

Sværdslagene udeblev dog udelukkende fordi, at politikerne hverken vendte tommelfingeren op eller ned til den foreslåede udvidelse.

I stedet valgte politikerne at sende sagen direkte videre til det næste kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af måneden. Dermed bliver beboerne på Ore og Masnedø nødt til at vente tre uger mere på at få klarhed over, om de er købt eller solgt.

- Der var bred enighed om, at vi sender opgaven videre. Den skulle alligevel ende hos kommunalbestyrelsen, så det gør ikke nogen forskel, forklarer Michael Larsen (R), der erkender, at der er tale om en meget følelsesladet sag.

- Folk er endnu ikke helt afklarede i sagen, og på den her måde vinder vi lidt tid, forklarer han.

Åbner døren for solceller

Sagen om havneudvidelsen er ikke blevet mindre kompliceret af, at kommunen nu ser ud til at være blevet overhælet af en ny udmelding fra regeringen.

Selvsamme dag, som Plan- og Teknikudvalget skulle tage stilling til projektet på Masnedø, underskrev Regeringen og en række partier på Christiansborg en ny aftale, der giver helt nye muligheder for kystnær grøn energi.

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om en justering af den såkaldte »åben dør-ordning« for kystnære energiprojekter.

Et af punkterne i den nye aftale er, at der bliver åbnet op for solceller på vand.

»Med aftalen bliver åben dør-ordningen fremtidssikret, så den ikke kun omfatter vind- og bølgeenergi, men nu også giver mulighed for at etablere nye teknologier som for eksempel solceller på havet«, lyder det i aftalen.

»Ordningen gøres teknologineutral så for eksempel flydende solceller og andre nye teknologier kan fremmes via ordningen«, lyder det videre.

Kræver fornyet diskussion

Michael Larsen er overrasket over den nye udmelding fra Folketinget, og han kan ikke afvise, at det kan få betydning for havneudvidelsen på Masnedø.

- Det var jo det, som det hele startede med - en lagune med solceller. Det måtte droppes, fordi man ikke kunne få lov til det, men hvis reglerne nu bliver ændret, så skal vi have det med i tankerne, fortæller udvalgsformand.

- Derfor var det også ekstra klogt, at vi ikke tog den store følelsesladede diskussion på udvalgsmødet, tilføjer han.

Med tre uger til næste kommunalbestyrelsesmøde får politikerne lidt tid til at sætte sig ind i den nye aftale og hvad den eventuelt vil kunne få af betydning for Masnedø.

- Jeg ved i hvert fald, at vi i mit eget parti skal have en fornyet diskussion om det. Vi var indstillet på at stemme nej til planen, fordi der ikke længere var solceller med i den. Hvis ikke man får nogen grøn omstilling ud af det, så synes vi ikke, der var nogen grund til planen. Men hvis der nu alligevel er mulighed for det, så skal vi have kigget på det igen.

- Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan havneudvalget vil reagere på det. De har indstillet, at planen skal godkendes uden området til solceller. Det kan godt være, at de vil holde fast i det, forklarer Michael Larsen.

Formand: Aftalen skal først nærlæses

Hos Vordingborg Havn kommer regeringens udmelding som en nyhed for havneformand Poul A. Larsen.

- Vi skal først have læst den nye aftale grundigt igennem, før vi kan sige, om det kan få betydning for os, understreger han overfor avisen.

- Det er havneloven, der gjorde, at vi var nødt til at pille solcelleprojektet ud, så der skal være tale om en ændring af havneloven, hvis vi skal kunne bruge den nye aftale til noget, forklarer Poul A. Larsen, der også først vil vende sagen med de andre medlemmer af havneudvalget, før han er klar til at melde noget ud.

Det er dog også vigtigt for ham, at debatten om flydende solceller ikke tager fokus væk fra den vigtige lokalplan for havnens udvikling.

- Det, vi er mest interesserede i, er at få lov at udvide med de 35.000 kvadratmeter for vores indvindingsprojekt. Det er klart det vigtigste, fastslår han.

Avisen har været i kontakt med Klima-, energi- og forsyningsministeriet for at få klarlagt, om den nye aftale også åbner op for flydende solceller ved havneanlæg. Der er dog ikke kommet svar inden avisens deadline.

