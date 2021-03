Der er flere Bigbelly affaldsspande på vej til Vordingborg, men butiksindehavere og husejere er nødt til også at hjælpe med at holde gaden ren. Sådan lyder det fra kommunens driftsleder på området. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Ny plan for skraldespande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny plan for skraldespande

Vordingborg - 14. marts 2021 kl. 09:10 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hen over vinteren har Bigbelly skraldespandene fået en tiltrængt service og nu er de så småt ved at være tilbage i gadebilledet - men kun i Vordingborg. Der er andre planer for affaldet i Præstø og Stege. Om få år skal vi desuden vænne os til også at sortere affaldet i gaden.

Hen over vinteren har Bigbelly skraldespandene i Algade været pillet ned. Det har Hans Børge Hansen bemærket, og han vil gerne vide, hvorfor man tog dem væk? Han synes også, der er meget affald i gadebilledet og undrer sig derfor over, hvorfor der, nu hvor skraldespandene er kommet tilbage i gaden, ikke er nogen skraldespande mellem stationen og udfor Sydsjællands Tidendes lokaler i Algade 40.

- Det flyder i gaden, mener han.

Ejerne skal selv holde rent I Vordingborg Kommunes Afdeling trafik og Ejendomme fortæller driftsleder Anja Riishøj Hemmingsen, at det er husejerne, der har ansvaret for at fortovet bliver holdt rent foran deres egen ejendom. Derfor opfordrer hun også til at butiksindehaverne selv sørger for skraldespande til deres kunder.

- Har man en butik, der sælger fødevarer af en eller anden slags, så bør man have en skraldespand ude foran, siger hun og gør opmærksom på at det er god kutyme.

- Den skal bare have en tydelig tilknytning til butikken, siger hun og forklarer at skraldespanden således kan stå lige udenfor indgangsdøren eller facaden og at den i øvrigt ikke må spærre for passagen på fortovet.

Til service Men når det er sagt, så har kommunen også en naturlig interesse i at gaden er præsentabel. Derfor opsatte man i sin tid de førnævnte Bigbelly skraldespande flere steder i gaden

- Skraldespandene blev taget ned i god tid inden jul og nytår for at undgå hærværk, siger Anja Riishøj Hemmingsen og fortæller at spandene samtidig har været igennem et større servicetjek.

- Det har de ikke været siden vi købte dem for en del år siden, siger hun.

I forbindelse med servicen løb kommunen dog ind i problemer med at skaffe reservedele til visse af spandene. Derfor er de sidste endnu ikke blevet stillet op i gaden endnu.

- Vi har ikke råd til at have reservedele til de her modeller på lager, bemærker Anja Riishøj, der således er afhængig af leverancer fra USA, Norge og Sverige. Det har været svært i år på grund af corona.

Hvorfor der i øjeblikket ikke er nogen skraldespande fra Algade 40 til stationen skyldes ifølge Anja Riishøj, at der ikke tidligere har været behov for det.

- Men i forbindelse med etableringen af "lommen" har vi talt om at sætte en op der, siger hun med henvisning til Røde Løber lommen, der blev etableret i den vestlige del af Algade sidste år.

Samles i Vordingborg Bigbelly skraldespandene har hidtil stået i kommunens tre købstæder, men nu samles de alle i Vordingborgs handelsgade.

- Alle Bigbelly er flyttet til Vordingborg fra de andre købstæder, bortset fra tre, der stadig er på værksted. men de kommer op i løbet af foråret, siger Anja Riishøj.

At kommunen vælger at samle alle Bigbelly skraldespande i Vordingborg skyldes flere ting.

- Det er dels for at harmonisere udtrykket i gaden, dels for at lette driften og tømningsfrekvensen af dem. Derfor har det været i vores (kommunens, red.) interesse at få dem samlet, siger Anja Riishøj, der også er i gang med at lave nye folier til skraldespandene, så de får, hvad hun kalder "et mere entydigt design".

Kommunen har med samlingen af Bigbelly i Vordingborg skullet investere i nye og mere almindelige, manuelle skraldespande til Præstø og Stege.

Sortering på gadeplan - Der er generelt et ønske om at vi har lukkede skraldespande over hele kommunen på grund af lugten om sommeren og for at undgå at fuglene og andre dyr går i dem, siger Anja Riishøj, der samtidig kan løfte sløret for at kommunen arbejder med en strategi for sortering i det offentlige rum, som muligvis kan træde i kraft i 2025.

I den forbindelse skal alle skraldespande udskiftes, men hvordan affaldssorteringen bliver synlig i gadebilledet, kan hun ikke sige noget om endnu.

- Det er ikke politisk vedtaget endnu, slår hun fast, men fortæller at man i Trafik og Ejendomme allerede gør sig tanker om forskellige scenarier.

- Løsningen kan være, at der står flere forskellige skraldespande ved siden af hinanden, så vi får egentlige affaldsstationer i gaden, siger hun, men er samtidig fuldstændig klar over, at der her kan være modstand fra butiksejerne, som måske ikke er interesserede i at få en affaldsstation lige udenfor netop deres butik. Derfor er hun i tæt dialog med Bycentrum Vordingborg om at finde en løsning, der tilgodeser alle parter både med hensyn til placering og design.