Se billedserie Tømrer Anders Madsen fra Mester Madsen i Bårse har sat sig for at bygge et udstillingshus på Antonibakken i Præstø. Nu håber han, at andre entreprenører vil følge efter. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny plan: Bygmestre skal kickstarte Antonibakken

Vordingborg - 23. september 2020

Blot fem grunde er solgt til private på Antonibakken i Præstø. Og det er selvom bakketoppen i udkanten af byen byder på udsigt over by og fjord.

Men nu skal en række lokale entreprenører sætte fut i salget af de 42 projekterede og byggemodnede grunde. Det skal ske med en stor byggeudstiling på Antonibakken til september 2021, som skal inspirere hr. og fru Jensen til at købe en grund og bygge et hus i Præstøs nye bydel.

Sådan lød planen, da Møns Bank Initiativgruppe for Byggeri og Miljø i Præstø tirsdag aften havde samlet en lang række lokale lokale byggevirksomheder på »Det Gamle Toldhuus« på havnen.

- Der har været en masse snak om Antonibakken, men lad os nu få gang i den. Jeg er sikker, at den bliver en unik bydel, lød det fra Anders Madsen fra Mester Madsen i Bårse, der er med i gruppen.

Initiativgruppen har reserveret 10 grunde på en af vængerne på Antonibakken, Bispevænget.

Det har den fordel, at kommende købere ikke skal leve i et byggerod i de næste 10 år.

Anders Madsen har allerede sat sig på en af grundene, hvor han inden for et år vil bygge et træbeklædt etplanshus på 160 kvadratmeter med carport, terrasse og solceller på taget.

- Det kan sælges for 3,5-4 millioner kroner, og det vil passe godt til en familie fra København, som har solgt deres lejlighed, vurderer Anders Madsen.

Han påpeger, at lokalplanen for Antonibakken giver rige muligheder for at slå sig løs.

- Lokalplanen er ret unik. Man kan bygge individuelt og særpræget, siger Anders Madsen.

Bank giver salgsgaranti

Fra Møns Banks side har man ifølge filialdirektør Jan Friis Møller »lagt sig i selen« for at have en finansieringspakke klar til de håndværker-virksomheder, som er klar til at gå med i en byggeudstilling.

Møns Bank tilbyder en garanti for salg af udstillingshuset. Hvis huset ikke bliver solgt, køber banken huset tilbage til kostpris.

- Det har jeg ikke set mange andre steder, og jeg har været i branchen siden 1991, sagde Jan Friis Møller.

Kommunen bakker også op om projektet. Helt usædvanligt har kommunen indvilliget i at udskyde betaling af grunden, indtil huset er bygget og solgt. Desuden garanter kommunen, at sagsbehandlingen højest tager tre uger.

Byggeudstillingen er indtil videre planlagt over to weekender i september 2021. Det er dog en betingelse, at der mindst er seks entreprenører, som går i gang med at bygge udstillingshuse.

- Jeg håber, at der er nogle, som vil være med i projektet, så vi sammen kan gøre hinanden gode, siger Anders Madsen.