Konservatives Stine Pilt Olsen sidder for første gang i folketingssalen. Privatfoto

Ny på Borgen: - Læringskurven er stejl

Vordingborg - 30. maj 2021 kl. 12:07 Kontakt redaktionen

Stine Pilt Olsen troede egentlig ikke, at der ville blive brug for hende, for partifællen Brigitte Klintskov Jerkel havde været sygemeldt med en blodprop i hjernen i tre-fire uger, og Folketinget nærmede sig den officielle sommerferie.

Men så kom opkaldet alligevel fra Det Konservative Folkepartis hovedkontor. Jerkels sygdomsperiode trak ud, og som andensuppleant skulle Stine Pilt Olsen ind på Christiansborg. Første arbejdsdag var torsdagen før pinse. Her skrev den jura-uddannede lollik under på grundloven.

- Jeg synes, at det er et fint punktum at sætte for et jura-studie, lyder det med højt humør fra Stine Pilt Olsen, der både er medlem af Konservative i Vordingborg og Guldborgsund.

Brigitte Klintskov Jerkel er børne- og familieordfører, så det er området, som Stine Pilt Olsen overtager.

- Jeg har arbejdet i næsten 10 år som folkeskolelærer, så det har jeg det fint med. Jeg skal dog lige finde ud af, hvad det er for nogle emner, som hører under det område, siger Stine Pilt Olsen, der ikke lægger skjul på, at hun får noget at se til som ny på »Borgen«.

- Det er en virkelig stejl læringskurve, lyder det.

Stine Pilt Olsen vikarierer foreløbig frem til 17. august. Ud over Radikale Venstres Katrine Olldag, der ganske vist ved næste folketingsvalg stiller op i Vestjyllands Storkreds, men bor i Vordingborg, er Stine Pilt Olsen det eneste lokale folketingsmedlem.