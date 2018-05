Ny opbakning til kamp mod Fakta-lukning

- Seks meldte sig straks frivilligt til at gå ud og indsamle flere underskrifter, så vi når det magiske tal på 1000. Og så var der tre unge, der meldte sig til at sidde på biblioteket på søndag for at hjælpe folk med at sende mails til Coop. På mødet gav flere udtryk for, at de har behov for hjælp til det tekniske. Det får de nu, fortæller Sidsel Limkilde Madsen.