Ny nærklinik i Stege åbner snart

Vordingborg - 23. april 2021 kl. 13:46 Af Lene C. Egeberg

Der var udsigt til en nedgang i lægedækningen på Møn, da læge E. Olafsson meddelte sine patienter, at han går på pension med udgangen af måneden. Men nu er Region Sjælland kommet i mål med sine planer om at indrette en ny nærklinik i Stege, og det ligger nu fast, at klinikken åbner 3. maj.

Det bliver med læge, der ansættes af regionen, der på samme måde også sørger for sundhedspersonale og administrativt personale. På den måde tager regionen sig af alt det praktiske, og det er netop idéen bag nærklinikkerne, som Region Sjælland har fået Sundhedsministeriets tilladelse til at åbne i syv kommuner. Og i Vordingborg Kommune er valget altså faldet på Stege.

- Vi ved, at det kan være svært at få yngre læger til at slå sig ned uden for Hovedstaden, derfor gør vi i Region Sjælland en særlig indsats for at sikre, at borgerne har et trygt og godt sundhedstilbud. Det har de nu, og sådan skal det blive ved med at være, siger Heino Knudsen, regionsråds-formand i Region Sjælland.

Også den lokale Venstremand, Jens Ravn, der er formand for Praksisplanud- valget i Region Sjælland, glæder sig over, at nærklinikken nu åbner i Stege.

- Det har stor betydning, at vi sikrer lokale sundhedstilbud til borgerne i hele regionen. Nærklinikken skal skabe tryghed for borgerne, og de kan være helt sikre på, at de kan blive tilset af en læge i Stege også efter 1. maj. Området har mistet flere kendte og stabile læger de senere år. Med Nærklinikken og den allerede eksisterende udbudsklinik bevarer vi det nære sundhedsvæsen og sikrer et frit valg af læge for mønboerne, siger han.

Tanken bag nærklinikkerne er, at de skal tiltrække læger, der ikke selv har lyst til at stå med alt bavlet ved at drive egen klinik. Alt administrativt udføres i stedet af andre, ansat af regionen, og dermed får lægerne mulighed for at koncentrere sig om patienterne.

I det konkrete tilfælde har Region Sjælland ifølge Jens Ravn indgået aftale med en kvindelig læge via et vikarbureau.

- Men jeg har ikke fornemmelsen af, at det vil blive svært at tiltrække læger. Hvis der sker stor tilslutning til klinikken i Stege, tænker jeg, at vi gerne vil skalere op med flere læger, og det vil jo stadig være læger, som vi ansætter, siger Jens Ravn.

Den nye nærklinik åbner i samme lokaler, som E. Olafsson har haft i Sundhedscenter Stege, og dermed kommer patienterne til et sted, hvor der i forvejen er adgang til andre sundhedsydelser som blandt andet jordemoder, blodprøvetagning, kommunal tandpleje og psykolog.

- Det giver rigtig god mening, at vi åbner en nærklinik i et hus, hvor der i forvejen er mange øvrige sundhedstilbud til borgerne. Det giver et løft i vores sundhedstilbud, at sundhedspersonalet på tværs af tilbud har mu-lighed for at sparre med hinanden, siger Trine Birk Andersen, formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.