Ny masterplan skal sikre regionens bedste erhvervsklima

Vordingborg - 15. oktober 2021

Det skal være slut med bundplaceringer år efter år i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser. Sådan lyder det fælles mål fra både Vordingborg Kommune og fra Vordingborg Erhvervsforening. Parterne har givet håndslag på en ny fælles retning for erhvervsudviklingen i kommunen, og torsdag præsenterede erhvervsforeningen deres oplæg til en ny fælles erhvervsmasterplan frem mod 2030.

Blandt andet kommer erhvervsforeningen med gode idéer til, hvordan kommunen kan spille en endnu større rolle i den grønne omstilling. Her er man allerede godt i gang med Kriegers Flak-projektet på Klintholm Havn og biofuel og andre grønne projekter på Vordingborgs erhvervshavn. Foreningen foreslår, at erhvervsområdet ved afkørsel 41 kan forvandles til en "grøn hub" med plads til grønne investeringer og løsninger indenfor transport, logistik, vedvarende energi og brintteknologi.

Konkret anslår man, at der frem mod 2030 kan skabe 908 nye jobs ved afkørsel 41.

Erhvervsforeningen vil også have presset på for, at man laver et nyt erhvervsområde ved afkørsel 39 Bårse. Her er der cirka 40 hektar helt ud til motorvejen. Et forsigtigt bud på effekten af den udvidelse lyder på 879 nye jobs. Især hvis det lykkedes at få gennemført erhvervsforeningens andet store ønske ved Bårse. Her vil man nemlig presse på for at få en ny motorvej fra Bårse til Næstved videre til Slagelse.

- Vordingborg vil blive det nye trekantsområde. Det vil styrke hele området betragteligt og kommer til at binde Danmark bedre sammen, lød argumentet fra Jakob Helles, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening, der har stået i spidsen for idéoplægget til den nye masterplan.

Han forudser, at kommunen har gode muligheder for at få udviklet motorvejsafkørslerne endnu mere.

100 nye grunde hvert år Foruden nye erhvervsarealer understreger erhvervsforeningen også vigtigheden af mere bosætning. Tallene frem mod 2030 viser, at kommunen står til at få 3000 flere ældre, mens man står til at miste 2500 borgere i den arbejdsdygtige alder.

- Det er en katastrofe for os. Vi kommer til at mangle hænder, og vi kommer til at have et væsentligt mindre skattegrundlag til velfærden, lød advarslen fra Jakob Helles.

For at stå imod udviklingen i demografien vil erhvervsforeningen have kommunen til at kaste sig ud i en omfattende investering i nye byggegrunde, der både kan lokke nye borgere og virksomheder til kommunen.

Helt konkret vil erhvervsforeningen have, at der udstykkes 100 nye attraktive byggegrunde hvert eneste år. Byggegrunde, der dels skal placeres ved de tre købstæder og ved kommunens lange kyststrækning.

Forslaget går også på, at der skal nedsættes en bosætningskomité, der består af borgmesteren, en bosætningsansvarlig samt repræsentanter fra et kreditinstitut, en bank, en ejendomsmægler og en entreprenør, som kan samarbejde om at få fundet og solgt de 100 byggegrund om året.

En prognose for erhvervsmasterplanen viser, at der med de foreslåede indsatser vil være skaffet 2500 nye erhvervsaktive borgere til kommunen, skabt 1880 nye arbejdspladser og hentet 125 millioner kroner ekstra i skatteprovenu i 2030.