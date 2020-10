Se billedserie Skal ejendomsejere have lov til at omdanne tomme butikslokaler til lejligheder i den vestlige ende af Algade? Det mener man i Plan- og Teknikudvalget, hvor man vil have en ny lokalplan for Vordingborgs handelsgade.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalplan vil flytte handlen mod øst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny lokalplan vil flytte handlen mod øst

Vordingborg - 07. oktober 2020 kl. 05:26 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Måske kan man inden alt for længe få en lejlighed i stueplan i Algade i Vordingborg. I hvert fald ligger Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune nu op til en mere lempelig brug af bygningerne i den vestlige ende af Algade.

Debatten om Algade Vest har tidligere skabt stor splid i handelslivet, og debatten er nu igen blusset op, efter en række ejendomsejere i Algade har været på besøg hos Plan- og Teknikudvalget for at slå et slag for en mere alsidig brug af bygningerne.

I dag skal der være butikslejemål i stueetagen på bygningerne i Algade, men ejendomsejerne beder om at få lov til også at kunne indrette boliger i stueetagen.

Der er en del tomme butikslokaler i den vestlige del af Algade, og man forventer kun, at situationen bliver værre i den kommende tid dels på grund af coronakrisen og dels på grund af stigningen i nethandlen.

Med en ny lokalplan for Vordingborg bymidte vil der kunne åbnes op for blandt andet lejligheder, liberalt erhverv eller lokaler til foreningslivet m.m.

»Med denne ændring skal naturligvis følge bestemmelser, som regulerer antallet af boliger, ydre fremtræden, nedrivning mm., således at gaden stadig opfylder målet med at være attraktiv og levende, samt have et varieret udbud af oplevelser og tilbud til byens borgere og turister«, lyder det i referatet fra plan- og teknikudvalgsmødet.

- Det er nok fremtiden og nok en god idé at få gjort noget ved nu, fortæller Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Det er et stort problem for ejendomsejerne at få lejet lokalerne ud til butikker, mens der tilgengæld er stor efterspørgsel på bynære lejligheder, fortæller udvalgsformanden.

Han ser ikke noget problem i, at besøgende til byen fremover skal gå fra stationen og forbi lejligheder for at komme op til den aktive del af gaden.

- Det kan sagtens komme til at fungere. Det her bliver ikke enten eller. Jeg synes, det er bedre at gå forbi en pæn, velpasset lejlighed end et forladt butikslokale, lyder det fra Michael Larsen.