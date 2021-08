Se billedserie Kommunen og Vordingborg Havn er meget interesserede i at få fingrene i det område på Masnedø, som i øjeblikket bruges til at bygge den nye Storstrømsbro. Området er her markeret med stiplet linje. Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalplan skal bane vejen for endnu en havneudvidelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny lokalplan skal bane vejen for endnu en havneudvidelse

Vordingborg - 19. august 2021 kl. 19:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

VORDINGBORG: Dårligt nok har politikerne godkendt en lokalplan for udvidelsen af erhvervshavnen, før man er klar med endnu en lokalplan.

På det seneste møde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har politikerne nikket ja til en lokalplan, der skal sikre en udvidelse af havnen mod syd, på det område, der i dag bruges af brobyggerne på storstrømsbrobyggeriet.

Lokalplanen for den vestlige udvidelse af erhvervshavnen løb med det meste af opmærksomheden under forårets ophedede debat, men beboerne på Ore er bestemt heller ikke begejstrede for den næste lokalplan i rækken.

Med den nye lokalplan vil havnen nemlig få mulighed for at kunne inddrage hele det område, som i dag bruges til byggeplads for broen, og en del af området vil kunne huse virksomheder i miljøklasse 5-7, som dækker over de mest støjende og støvende virksomheder. Virksomheder, der skal placeres langt fra nærmest nabo for at genere mindst muligt.

Beboerne på Ore mener dog bestemt ikke, at den slags virksomheder hører hjemme så tæt på en populær badestrand og et sommerhusområde.

Frygter store gener Kommunen har modtaget hele 19 høringssvar, hvor 11 af dem dog næsten er identiske.

Beboerne er bekymrede for at blive naboer til stærkt forurenende virksomheder i de tunge miljøklasser, da støj og støv allerede i dag er til stor gene for borgerne på Ore fra den eksisterende havn.

- Det er indlysende at udsigten til at blive naboer til for eksempel cementfabrik, asfaltfabrik eller nedknusning af beton giver anledning til bekymring, når de ganske betydelige og allerede kendte miljøpåvirkninger fra denne type industri tages i betragtning, lyder det i det fælles høringssvar fra de mange bekymrede beboerne på Ore.

- Erfaringerne fra de eksisterende virksomheder på Vordingborg Havn er desværre, at støjgrænserne ret ofte ikke respekteres, lyder det videre.

- Hele Masnedsund og Ore Strand er i dag meget belastet af støj og støv fra havnen. Det er velkendt at akkumuleret støj fra flere aktører hæver det generelle støjniveau, hvorfor mere aktivitet er lig med mere støj, tilføjes det.

Store bygninger Med den nye lokalplan åbnes der for virksomheder med bygninger på op til 30 meter og enkelte dele som skorstene og kraner på op til 70 meter.

Det er noget, der vil kunne ses på lang afstand. Det kan hallerne fra brobyggearbejdet allerede, men i modsætning til brobyggernes nuværende kæmpehaller, så vil der fremover være tale om permanente bygninger, og udsigten til at skulle se på så store bygninger mange år ud i fremtiden bliver bestemt ikke mødt med begejstring på Ore.

Kommer der vindmøller? Foruden støv og støjgenerne og en forringet udsigt, så er beboerne på Ore også bekymret for, hvad en godkendelse af erhvervsområdet kan føre med sig med tiden. Kommunen har understreget, at lokalplanen på ingen måde giver mulighed for opstilling af vindmøller, men det er ikke nok til at berolige beboerne på Ore.

Efter forårets godkendelse af udvidelsen mod vest føler mange af Ore-borgerne sig forrådt af politikerne, som man mener har brudt et løfte fra 2017 om ikke at udvide mere mod vest. Løftebruddet har ført til en vis kynisme, der går igen i mange af høringssvarene.

- Borgerne har desværre på ingen måde længere tillid til at Vordingborg Havn og kommunalbestyrelsen overholder de aftaler, der er indgået med borgerne, lyder kritikken i et af høringssvarene.

Bliver den nye havneudvidelse fuldt udbygget, så vil det kunne ses på langt afstand. Her er en illustration af, hvordan havneudvidelsen vil se ud fra Badevej på Ore. Illustration: Vordingborg Kommune

- Det lugter lidt af, at det samlede projekt er delt op i faser for at det skal være mere spiseligt for borgerne, lyder det videre i et af de andre høringssvar.

Med hele 800 meter mellem den nye havneudvidelse og Ore overholder man uden problemer afstandskravene til nærmeste naboer. Der er ganske vist kun cirka 220 meter fra erhvervsområdet til boligerne på Maagevej på Masnedø, men her kommer den kommende jernbanedæmning til at ligge mellem erhvervsområdet og boligerne, og den vil udgøre en væsentlig barriere for støj.

Borgmester: Vi skal være opmærksomme på gener

Lokalplanen er foreløbigt blevet godkendt i plan- og teknikudvalget og økonomiudvalget. Den skal nu igennem kommunalbestyrelsen, før den kan blive endeligt godkendt. Borgmester Mikael Smed (S) fortæller, at sagen gled lige igennem økonomiudvalget. Han ser ikke nogen grund til at være bekymret for der åbnes for tungere virksomheder på havnen.

- Vi er et sted i kommunen, hvor vi har brug for at tiltrække virksomheder. Det hjælper ikke at begrænse fra start af, hvad der kan ligge af virksomheder, forklarer borgmesteren og understreger, at det slet ikke er sikkert, at det er virksomheder i miljøklasse 5-7, der i sidste ende placerer sig på havnen.

- Vi er altid bekymret for om borgerne bliver generet af støj, røg og møg, men det er noget, som man regulerer i de tilladelser, der bliver givet til virksomhederne. Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget de må genere, forklarer borgmesteren.

- Det ser vi også på den nuværende havn, hvor vi ofte følger op for at sikre, at operatørerne, der er på havnen, holder sig under de grænseværdier, der er, forklarer borgmesteren og erkender samtidig, at der er eksempler på aktiviteter på havnen, hvor grænseværdierne ikke er blevet overholdt.

- Men det vil man kunne opleve, uanset hvor man befinder sig, tilføjer han.