Den nye lokalåplan for Musegårdens Fritidsområde er nu endelig vedtaget og det åbner op for flere aktiviteter for blandt andet motorsportsfolket. Fotoet er fra et åbent hus arrangmentet på Mosegården i sommer.Foto: Lene C. Egeberg

Ny lokalplan giver mere aktivitet i Mosegården

Vordingborg - 28. september 2021 kl. 18:15 Af Henrik Ekberghenrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Onsdag i sidste uge vedtog byrådet endeligt en ny lokalplan for Mosegårdens Fritidsområde, der giver mulighed for flere støjende aktiviteter.

Med planen inddrages den hidtidige lokalplans "delområde 3" som areal til støjende fritidsaktiviteter og faste anlæg.

Hidtil har delområdet været til fritidsaktiviteter, som ikke var støjende og ikke forudsatte anlæg.

Med den nye lokalplan kan hele lokalplanområdet anvendes til fritidsaktiviteter, som gerne må være støjende.

Lokalplanen gør det nemlig også muligt at opføre volde på op til 15 meter, hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige eller støjdæmpende årsager.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at opbygge baner med varierende terræn, hvilket blandt andet vil være aktuelt for en bane til kørsel med enduromotorcykler.

Ved at tillade volde og baner er der mulighed for at anvende jord fra kommunens jordbank, der er placeret i fritidsområdet.

Lokalplanen giver samtidig landzonetilladelse til andre anlæg og bygninger.

Det gælder for eksempel en ny riffelbane placeret i den sydvestlige del af lokalplanområdet.

Den hidtidige mulighed for bolig på Mosegården udgår med den nye lokalplan, da det kan give støjkonflikter med en bolig tæt ved støjende aktiviteter.

Kort nyt fra kommunalbestyrelsen

Flertal mod valgplakater i de tre købstæder Et flertal i byrådet besluttede, at der i forbindelse med kommunalvalget henstilles til, at der ikke sættes valgplakater op i hovedgaderne i Algade i Vordingborg, Adelgade i Præstø og Storegade i Stege. En lignende henstilling blev vedtaget ved valget i 2017. Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod.

Whistleblowerordning vedtaget Alle kommuner er lovgivningsmæssigt forpligtet til at have en intrn whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Henrigten er at styrke gennemsigtighed i kommunerne samt at foregygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder. I Vordingborg Kommune har man længe arbejdet med at stable en ordning og et teknisk system på benene, der sikrer anonymitet, og på onsdagens møde i kommunalbestyrelsen blev en ordning vedtaget, som kan træde i kraft den 17. december.

Der arbejdes videre med en naturstrategi I januar nedsatte kommunalbestyrelsen udvalget "Mere og bedre natur i Vordingborg Kommune". Efter konferencer og møder i udvalgets regi formulerede udvalget en "Strategi for bedre og mere natur i Vordingborg Kommune" med blandt adnet forslag til indsatsområder, handlinger, finansieringsmuligheder og opfølgning. Målet er at Vordingborg Kommune skal udvikle sig til landets grønneste kommune. På onsdagens møde besluttede kommunalbestyrelsen af godkende anbefalingerne samt man via budgetforhandlingerne skal fastlægge niveauet for implementeringen af anbefalingerne.