En lokalplan for et område på 55 hektar solceller - en højere type end på billedet her - er netop sendt i høring. Foto: Mie Neel

Ny lokalplan åbner for højere solceller

Lokalplanen for et kæmpe solcelleanlæg på 55 hektar er netop sendt i høring frem til 24. juli. Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere et solcelleanlæg i den nordlige del af Barmosen nord for Vordingborg.