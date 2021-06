De to nye ledere har tidligere arbejdet sammen og har længe ventet på at få muligheden igen. Det skete i Coop 3565 i Neder Vindinge. Foto: Cathrine Hasager

Ny ledelse i Coop 365

Ny ledelse i Coop 365

Vordingborg - 17. juni 2021

Der er kommet to nye sheriffer til byen. Coop 365 i Neder Vindinge har nemlig fået ny butikschef og ny souschef. Per 1. juni er det derfor Jannik Fausing, som driver butikken med Lykke Hansen som souschef.

- Den første uge har vi primært brugt på at rydde op på både lager og i butikken og lave vores egne systemer, siger Jannik Fausing. Med Fausings 10 års erfaring i kæden Coop, og med Lykke Hansens 14 års erfaring i kæden har de gået til opgaverne uden tøven.

- Førsteprioriteten er at skabe en god madbutik for de lokale, så der er alt, hvad de har brug for til madlavningen, siger Jannik Fausing og tilføjer, at butikken skal bygge en større tillid til borgerne, og derfra en bedre omsætning. Det er de to nye chefers hovedfokus den første tid i jobbet.

- Vi håber jo på, at de lokale ikke siger, at de skal handle i Coop 365, men at de skal handle hos Lykke og Jannik. Så må vi da have gjort noget rigtigt, tilføjer han med et smil og nikker mod souchefen.

Tæt samarbejde Jannik Fausing, som bor 500 meter fra butikken, kender allerede til lokalområdet. Han har længe haft øjnene efter en chefstilling i netop Coop 365 i Neder Vindinge, som er Fausings lokale og foretrukne indkøbssted. For Lykke Hansen er situationen lidt anderledes. Hun bor nemlig i Frederikssund og har derfor halvanden time til og fra arbejde. Men den lange køretur gør ikke Lykke Hansen det store, så længe hun kan arbejde med Fausing. De to nye chefer kender nemlig hinanden fra tidligere arbejde, og har derfor kunnet tænke sig at arbejde sammen igen.

- Vi samarbejde rigtig godt, og har arbejdet sammen i fire år, så det var jo oplagt at begynde her, da både stillingen som butikschef og souschef blev ledig, siger Lykke Hansen. Lokal eller ej, så føler både Fausing og Hansen sig taget godt imod af både borgere og medarbejdere. De ser nu frem til at få skabt en endnu bedre butik, og lære både lokale og nye kolleger bedre at kende.